МИД РФ прокомментировал реакцию Брюсселя на недопуск Навального к президентским выборам

27.12.2017 14:44



Руководитель Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин заявил, что реакция Брюсселя на отказ ЦИК России зарегистрировать кандидатуру оппозиционера Алексея Навального для участия в выборах президента России является необоснованной, пишет Regnum. По его словам, Европейский союз не учитывает пятилетний условный срок, вынесенный Навальному по делу "Кировлеса" в 2017 году.