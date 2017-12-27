Начальник Генштаба ВС РФ: США готовят террористов на своей базе в Сирии

27.12.2017 09:33



США занимаются подготовкой боевиков «Исламского государства» (ИГИЛ, ИГ, запрещено в РФ) на своей сирийской базе Эт-Танф, которая находится юго-западнее населенного пункта. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

«… Это граница Сирии, Иордании и Ирака. По данным космической и других видов разведки на ней находятся отряды боевиков. Они фактически там готовятся», - сообщил он.