В США олениха ушла из магазина с шоколадкой, а затем вернулась с другими оленями

27.12.2017 09:13



В один из магазинов в штате Колорадо (США) олениха зашла в магазин, который находится на автозаправке, и, после того, как ей дали шоколадку, вернулась обратно, но в компании других оленей, передает Лента.ру со ссылкой на CBS Denver.

Как рассказала продавщица Лори Джонс, она уже несколько раз наблюдала животных на улице перед этим магазином, однако в этот раз олениха решилась, и зашла внутрь.