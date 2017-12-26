Сергей Лавров провел телефонные переговоры с Рексом Тиллерсоном по инициативе американской стороны

26.12.2017 21:50



Министерство иностранных дел России, по итогам беседы главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллирсона, которая состоялась по инициативе американской стороны, сообщило, что политики обсудили дальнейшие шаги по решению сирийского конфликта, в том числе, Конгресс сирийского национального диалога в Сочи, пишет ТАСС. Также во время телефонных переговоров обсуждалось урегулирование кризиса в Северной Корее и ситуация на востоке Украины.