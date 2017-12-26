Уфолог обнаружил на Меркурии инопланетную базу

26.12.2017 21:24



На Меркурии обнаружено строение, которое могло быть построено инопланетной цивилизацией. Как сообщил известный уфолог Скотт Уоринг, объект представляет собой небольшую башню, которая находится в одном из кратеров на поверхности небесного тела.

Исследователь рассказал о том, что на фото, которые были сделаны орбитальными космическими аппаратами, видно, что объект имеет четкие очертания, свидетельствующие о том, что он был возведен искусственно. В кольце кратера можно заметить лучи света, отбивающиеся от глянцевой поверхности. Уфолог предположил, что внутри объекта находится космическая база либо пристанище для космических кораблей, пишет actualnews.org.

Уоринг также отметил, что такие же базы прежде часто появлялись на земном спутнике, но Национальное аэрокосмическое агентство отказывалось реагировать на присутствие реальных доказательств существования инопланетной жизни.

По словам исследователя, именно с таких баз на нашу планету отправляют разведчиков, периодически появляющихся в сводках новостей.