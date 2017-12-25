Автомобили BMW подорожают в РФ с 1 января

25.12.2017 23:49



С 1 января предстоящего года BMW Group Россия повысит цены на весь модельный ряд. Как информирует пресс-служба компании, в среднем стоимость автомобилей увеличится на 2,5 процента.

Известно, что самая бюджетная модель 1-Series обойдётся гражданам РФ в 1 550 000 рублей. За премиум-седан BMW 7-Series придётся заплатить минимум 4 690 000 рублей.

Внедорожник - X1 - будет стоить от 1 930 000 рублей. А одни из самых дорогих моделей X5 и X6 обойдутся примерно в 4 170 000 и 4 789 000 рублей соответственно, передает Life.ru.