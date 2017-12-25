Автомобилист запечатлел НЛО на трассе Новокузнецк-Бийск (видео)

25.12.2017 22:49



Во время поездки на авто по трассе Новокузнецк – Бийск, водитель заметил в небе необычное пятно, чем-то напоминающее НЛО.

Автомобилист решил заснять загадочный объект на камеру видеорегистратора в своей машине.

На видео заметно, что неопознанный объект сопровождал местного жителя на протяжении нескольких секунд, а потом исчез. Причину такого явления мужчина назвать не смог. Видео было опубликовано в Сети. После просмотра ролика публика разделилась. Некоторые пользователи предположили, что никакого НЛО там нет, а пятно – помехи, которые появились в результате нарушений в работе видеорегистратора. Другая часть пользователей утверждает, что водителю удалось запечатлеть настоящий инопланетный летающий объект, пишет vistanews.ru.