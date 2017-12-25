Экс-глава Росавиации Юрчик назначен замминистра транспорта

25.12.2017 22:06



Александр Юрчик. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Экс-глава Росавиации Александр Юрчик назначен заместителем министра транспорта Российской Федерации. Соответствующий документ был подписан главой Кабмина РФ Дмитрием Медведевым, передает Life.ru.

Известно, что Юрчик занимал должность руководителя Росавиации с 2005 по 2007 г. По данным издания, прежде пост замглавы Минтранса, курирующего авиацию, занимал Валерий Окулов. Он перешёл на работу в Объединённую авиастроительную корпорацию.