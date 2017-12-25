Навальный призвал сторонников организовать забастовку

25.12.2017 19:44



Алексей Навальный призвал своих сторонников организовать забастовку, после того, как Центральная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать его в качестве кандидата на выборы президента России 2018 года, из-за наличия непогашенной судимости по делу "Кировлеса", пишет РБК.