Навальный призвал сторонников организовать забастовку
25.12.2017 19:44
Алексей Навальный призвал своих сторонников организовать забастовку, после того, как Центральная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать его в качестве кандидата на выборы президента России 2018 года, из-за наличия непогашенной судимости по делу "Кировлеса", пишет РБК.
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В 2018-2024 г.г. президентом будет Путин. К концу его срока президентский срок вновь уменьшат до 4 лет. В 2024-2028 будет Медведев. К концу его срока президентский срок вновь увеличат до 6 лет. Соответственно, в 2028-2040 будет Путин, в 2040-2044 - Медведев, в 2044-2056 - Путин, в 2056-2060 - Медведев, в 2060-2072 - Путин, и т.д.