«Роснефть» и «Система» решили подать в суд заявление о мировом соглашении

25.12.2017 13:27



Компании «Роснефть», «Башнефть», а также Минземимущества Башкирии, АФК «Система» и АО «Система-Инвест» решили подать в башкирский Арбитражный суд заявление, в котором речь идет о мировом соглашении, передает Интерфакс со ссылкой на судебную картотеку.

Уточняется, что имеется в виду иск на сумму 170,6 миллиарда рублей, который ранее был удовлетворен судом частично – на сумму 136,3 миллиарда.