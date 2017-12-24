Три человека пострадали в аварии в Михалковском тоннеле в столице

24.12.2017 23:30



3 автомобиля столкнулись в Михалковском тоннеле на севере столицы, пострадали 3 человека, передает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Источник агентства сообщил о том, что столкновение авто марок Mercedes, Volkswagen и Kia в Михалковском тоннеле произошло по адресу: улица Большая Академическая, дом № 2 корпус 2. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 3 человека.

Источник также добавил, что на месте ДТП работают инспекторы, выясняются все обстоятельства произошедшего.