Работа Керченской паромной переправы остановлена из-за шторма

24.12.2017 20:28



Керченская паромная переправа остановила работу из-за сильного ветра и шторма, передает ТАСС со ссылкой на оператора переправы ООО «Морская Дирекция».

«Шторм! Керченская переправа закрыта», - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу синоптиков, сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду будет дуть в районе переправы до вечера 25 декабря.

Оператор просит водителей воздержаться от поездок в сторону переправы.