Работа Керченской паромной переправы остановлена из-за шторма
24.12.2017 20:28
Керченская паромная переправа остановила работу из-за сильного ветра и шторма, передает ТАСС со ссылкой на оператора переправы ООО «Морская Дирекция».
«Шторм! Керченская переправа закрыта», - говорится в сообщении.
Согласно прогнозу синоптиков, сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду будет дуть в районе переправы до вечера 25 декабря.
Оператор просит водителей воздержаться от поездок в сторону переправы.
Написать комментарий