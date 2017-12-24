Несколько человек погибли при крушении двухмоторного самолета в США

24.12.2017 19:17



4 человека погибли при крушении двухмоторного самолета в аэропорту Бартау (штат Флорида, США), передает РЕН ТВ.

Известно, что воздушное судно упало в конце взлетно-посадочной полосы в муниципальном аэропорту Бартау района Тампа-Бэй.

На месте катастрофы работают специалисты Национального совета безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации Соединенных Штатов.

Согласно предварительной информации, ЧП могло произойти из-за густого тумана и плохой видимости.