Пушков прокомментировал призыв Макрона и Меркель вернуть военных РФ в СЦКК

24.12.2017 06:58



Российские военные вернутся в Совместный центр по координации и контролю режима прекращения огня в том случае, если украинское правительство изменит поведение. Об этом сообщил в своем Twitter председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, прокомментировавший призыв французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель вернуть военных РФ в СЦКК, передает «Газета.RU».