Пушков: Датчане - «первые по изуверству» из-за публичного расчленения животных в зоопарках

24.12.2017 03:57



В результате жестокого отношения к животным в нескольких зоопарках Дании, председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков назвал датчан «первыми по изуверству». Такое заявление сделал российский политик в Twitter, передает «Газета.RU».

По его словам, в датском государстве, в результате нехватки корма в зоопарках, убивают уже не нужных и старых животных и отдают их на корм хищникам.