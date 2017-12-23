В течение нескольких часов на Камчатке зарегистрировали 3 землетрясения

23.12.2017 04:10



У берегов Камчатки в Керченском заливе в субботу в 01:28 мск (10:28 по местному времени) произошло землетрясение магнитудой 5,6, передает «Интерфакс» со ссылкой на информацию отделения Геофизической службы РАН Камчатки.

По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 161 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 41 км.

Отмечается, что в том же районе в ночь на субботу зарегистрировали еще 2 землетрясения магнитудой 5,1 и 6,4, которые произошли с разницей в несколько минут.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю, в некоторых районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки жители ощутили, но информация о разрушениях и пострадавших не поступала.