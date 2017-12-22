В Москве стартовал пятый новогодний фестиваль "Путешествие в Рождество"

22.12.2017 20:29



Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на открытии юбилейного фестиваля "Путешествие в Рождество" в Черемушках, пригласил горожан и гостей столицы на праздничные гулянья, пишет ТАСС. В этом году в рамках программы гостей фестиваля ждут театральные постановки под открытым небом, музыкальные и танцевальные представления, ледовые шоу, торговые павильоны с новогодними сувенирами и подарками, кулинарные мастер-классы и дегустация новогодних угощений. Фестиваль будет проходить с 22 декабря по 14 января 2018 года.