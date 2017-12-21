Путин объяснил Меркель вывод российских военнослужащих из СЦКК

21.12.2017 23:59



Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал канцлеру Германии Ангеле Меркель причины вывода российских военнослужащих из состава Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон. О телефонных переговорах двух лидеров сообщили в пресс-службе Кремля, передает Life.ru.

Как отметил глава российского государства, украинские власти довольно долгое время намеренно затрудняли условия пребывания российских военнослужащих и исполнения ими своих обязанностей при помощи всевозможных ограничений и провокаций.

- На наши неоднократные предложения по урегулированию сложившейся неприемлемой ситуации не последовало реакции, - заметил президент.

В ходе переговоров лидерами РФ и Германии было принято решение дополнительно проработать условия, которые позволили бы российским военным вернуться в СЦКК.