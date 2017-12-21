Над супервулканом Йеллоустоун пролетел шарообразный НЛО (видео)

21.12.2017 22:53



Веб-камерами, установленными для наблюдения за Йеллоустоунским вулканом, был зафиксирован яркий белый шар, парящий над кальдерой четырнадцатого декабря. По мнению наблюдателей, появление НЛО над вулканом является плохим знаком, свидетельствующим о том, что вулкан скоро взорвется.

Видео с камер наблюдения, вызвало немалый интерес среди людей, интересующихся состоянием вулкана. Белый шар медленно передвигался справа налево, испуская пульсирующее свечение.

НЛО и ранее фиксировались камерами Йеллоустоуна. По словам уфологов, пришельцы таким образом отслеживают состояние вулкана, и в появлении таинственного объекта нет ничего хорошего. По-видимому, возможное извержение вулкана беспокоит не только землян, пишет u-f.ru.