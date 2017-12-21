Павел Дуров намерен выпустить собственную криптовалюту

21.12.2017 22:05



Экс-сотрудник «ВКонтакте» и подчинённый Павла Дурова Антон Розенберг сообщил о том, что создатель Telegram готовит запуск собственной криптовалюты. По словам Розенберга, тем самым Дуров начнёт монетизировать мессенджер и обеспечит азиатские страны виртуальной платёжной системой.

Розенберг полагает, что Дуров «любит хайп» и ищет источники для финансирования Telegram. По сведениям Розенберга, проект получит название Telegram Open Network.

Выход на ICO может убить 2-х зайцев - о Дурове и мессенджере будут говорить в средствах массовой информации и социальных сетях, а Telegram получит деньги на существование, сообщает Life.ru.