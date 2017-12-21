Английских болельщиков предупредили о возможном нападении медведей на ЧМ-2018

21.12.2017 21:38



Федерацией футбольных болельщиков Англии было размещено объявление, в котором содержатся рекомендации фанатам, собравшимся приехать в РФ на чемпионат мира по футболу.

Руководителю Федерации Кевину Майлзу сообщили о возможном нападении голодных медведей на болельщиков, которые могут воспользоваться услугой кемпинга на природе.

Помимо этого, английским футбольным фанатам порекомендовали не садиться в машины к незнакомым людям и внимательно следить за ценными вещами, передает РЕН ТВ.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 г. будет проходить в Российской Федерации с 14 июня по 15 июля.