В Московской области школьница погибла под колесами электропоезда

21.12.2017 21:14



На Ярославском направлении МЖД электропоезд насмерть сбил несовершеннолетнюю девушку, передает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Источник агентства сообщил о том, что на станции "Тайнинская" (Ярославское направление Московской железной дороги) электропоездом Москва-Болшево была травмирована несовершеннолетняя девочка 2001 года рождения. От полученных травм она скончалась в машине "скорой помощи".

Источник также добавил, что согласно предварительным сведениям девушка переходила дорогу в неположенном месте.