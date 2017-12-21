ВЦИОМ выяснил, где россияне будут встречать Новый год.

21.12.2017 18:32



Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, где россияне будут справлять Новый год. Так, около 80% граждан собираются встречать новогоднюю ночь дома в кругу семьи, 8% опрошенных планируют отправиться в гости к друзьям или родственникам и только 1% граждан России отправится на новогодние праздники заграницу. Еще 4% россиян вообще не изъявили желания праздновать наступление Нового года, пишет Интерфакс.