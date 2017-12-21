Минюст РФ разработал приказ о порядке признания СМИ иностранными агентами

21.12.2017 15:57



Министерство юстиции РФ разработало приказ о порядке признания СМИ иностранными агентами, в соответствии с которым СМИ признаются иностранными агентами в том случае, если они получают денежное или имущественное финансирование от иностранных граждан, организаций и государств, а также лиц без гражданства или российских представителей, получающих финансирование от указанных источников. Решение о включении в данных список будет приниматься на основании заявления СМИ или данных Генеральной прокуратуры РФ, пишет РБК.