Владимир Путин отметил работу госсисметы поддержки в сфере культуры России

21.12.2017 14:45



В ходе заседания Совета по культуре и искусству глава государства Владимир Путин отметил, что за три года, прошедших после разработки основ государственной культурной политики, было реализовано много культурных проектов и улучшена работа государственной системы поддержки в сфере культуры страны, однако, существуют и проблемные моменты, которые, в основном, связаны со стандартными подходами в вопросах развития культуры, пишет РИА Новости.