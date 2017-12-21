В Салехарде местный житель продает «однушку» за четыре биткоина

21.12.2017 13:27



В Салехарде (ЯНАО) местный житель опубликовал объявление на городском форуме о продаже своей 1-комнатной квартиры за 4,2 млн рублей или 4 биткоина, передает РИА Новости. Площадь квартиры в 9-этажной новостройке на 6-м этаже – 43 кв. м. Квартира полностью обустроена.

«В подарок мебель, бытовая техника, электроника. От собственника, документы в порядке, обременений и долгов нет. Цена 4,2 миллиона рублей или 4 биткоина», — гласит объявление.