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Зрелища дороже хлеба? В России темпы роста индустрии развлечений опережают мировые

20 Августа 2019 323 0 Исследования
Зрелища дороже хлеба? В России темпы роста индустрии развлечений опережают мировые

Россияне готовы тратить больше денег на развлечения, причем эта тенденция растет с каждым годом. Согласно прогнозам специалистов, в ближайшее пятилетие будет наблюдаться рост доходов мировой индустрии развлечений. И происходить это будет, прежде всего, по причине стремительного развития технологий виртуальной реальности, киберспорта и интернет-рекламы. Что касается России, то в нашей стране темпы роста обозначенных сегментов окажутся выше среднемировых.

Перспективы роста

В прошлом году объем мирового рынка индустрии развлечений достиг отметки $2,1 трлн, из них $21,7 млрд – на счету России. Как пишет РБК, об этом говорится в отчете аналитиков PwC «Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2019–2023 годы».

Как свидетельствует документ, расходы на развлечения и медиа в России в 2018 году, если придерживаться долларовых исчислений, стали больше на 6,5%. Данный показатель больше, чем в среднем по миру (4,3%). Эксперты поясняют, что эта тенденция во многом объясняется футбольным ЧМ-2018, который принимала Россия. Кроме этого,  значительную роль сыграл и мобильный интернет, благодаря которому развлечения и всевозможные коммуникации стали еще более доступными.

При этом, как выяснили эксперты PwC, самыми крупными сегментами в российской индустрии по итогам 2018 года оказались интернет-реклама ($3,1 млрд, или 203 млрд руб.), телевизионная реклама (около $3 млрд, или 194,3 млрд руб.), а также видеоигры ($1,9 млрд, или 123,5 млрд руб.). Расчеты  сделаны по среднему курсу 65,6 рублей за доллар. Согласно прогнозам аналитиков, в срок до 2023 года весь российский рынок развлечений может подняться до отметки $30,5 млрд.

Если говорить о трендах, то самыми востребованными окажутся технологии виртуальной реальности, а также киберспорт и интернет-реклама. Как считают авторы отчета, до 2035 года обозначенные сферы во всем мире будут расти со средними темпами соответственно 22, 18 и 9,5%. А вот в России данные показатели окажутся выше: соответственно 31, 20 и 12% роста.

Эксперты говорят, что российская индустрия развлечений и медиа — одна из самых динамично развивающихся в Европе. Положительное влияние на рынок в 2018 году оказало проведение чемпионата мира по футболу. В 2023 году доля российской индустрии в общем объеме мирового рынка составит 1,1%,  а по размеру доходов она будет занимать 14-е место.

Спасибо геймерам за это

Как пишет РБК со ссылкой на отчет, больше всего перспектив у смежной отрасли - видеоигр. Как говорится в отчете PwC, именно геймеры – самые активные пользователи VR-технологий. По факту они обеспечивают 53% дохода сегмента «Виртуальная реальность», причем, на самом глобальном уровне. Что касается оставшейся части доходов индустрии, то она связана с так называемой расширенной реальностью (extended reality, или XR). Суть ее в том, что объединяются технологии виртуальной и дополненной реальности (AR). Вместе с этим эти самые XR-решения применяются не столько для развлечений, сколько для обучения людей.

Если говорить о России, то в нашей стране, как выяснили аналитики, почти половина выручки, которая приходится на VR-индустрию, имеет отношение к видеоиграм. Еще примерно 40% доходов – это видеоконтент, просматриваемый пользователями через VR-устройства. Остальные 10% - это всевозможные мобильные приложения: назвать их играми или видеоконтентом невозможно, но, как правило, с их помощью просматривается видео.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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