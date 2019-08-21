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Зона ответственности. Почему федеральный центр и регионы не могут вместе бороться за чистоту Байкала?

21 Августа 2019 279 0 Экономика
Зона ответственности. Почему федеральный центр и регионы не могут вместе бороться за чистоту Байкала?

Счетная палата РФ выяснила, что Министерство природы России не обеспечило софинансирование порядка 1,84 млрд рублей расходных обязательств бюджетов Бурятии и Иркутской области. Эти средства должны были направить на мероприятия по сокращению объема загрязненных территорий в районе Байкала. Как сообщает РБК, соответствующая информация содержится в отчете СП РФ об исполнении федерального бюджета в первом полугодии текущего года. Объясняя факт отсутствия финансирования проекта, аудиторы заявили, что причина кроется в действиях правительств Бурятии и Иркутской области.

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В аналитическом отчете Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за первое полугодие 2019 года инцидент с так называемым «не софинансированием» объясняется тем, что правительство Бурятии не соблюдало план кассовых выплат. Еще одна причина – корректировка, которую необходимо провести в проектно-сметной документации по мероприятию, проводимому Иркутской областью.

Как отмечают эксперты Счетной палаты, из-за сложившейся ситуации есть риск что в этом году показатели программы, целью которой является сохранение озера Байкал (включена в нацпроект «Экология»), могут быть не соблюдены.

Как известно, национальный проект рассчитан на период 2019–2024 годов и за это время планируется почти на треть сократить объем сбросов загрязненных сточных вод в озеро и на Байкальскую природную территорию. Кроме этого, на 448 га необходимо будет сократить общую площадь территорий, которые оказались наиболее загрязненными.  Еще один важный момент: программа предполагает воспроизводство уникальных биологических ресурсов Байкала и строительство очистных сооружений.

Существует также паспорт документа, где говорится о том, что сохранение Байкала станет одной из стимулирующих факторов по увеличению ожидаемой продолжительности жизни населения до 78 лет. Еще один «плюс» заботы об озере, как пишет РБК, связан с ускорением технологического развития - при модернизации и строительстве очистных сооружений на Байкале должны внедряться новейшие технологии.


Куда делись федеральные деньги?

Примечательно, что еще в июне этого  года специальный представитель президента РФ по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов в ходе Всероссийского водного конгресса выступил с заявлением о том, что для сохранения чистоты Байкала «нужно что-то делать и с людским потоком».

«Нам придется искусственно ограничивать поток туристов на Байкал, как грустно это ни звучит», - сказал он. Добавив, что в другие «особо охраняемые природные территории» людей бесконтрольно не пускают. То есть, по словам Иванова, «там есть какое-то умение навести порядок». И аналогичные действия стоит провести в отношении турпотока на Байкал.

Постпред напомнил, что к озеру и в его окрестности прибывают миллионы туристов со всего мира. Включая и тех, кто приезжает «дикарем». Все это в свою очередь приводит к тому, что растет объем бытовых отходов и накапливаются тонны мусора на берегу озера Еще одна проблема, как заявил Иванов, связана с небольшими гостиницами, которые расположены на берегу озера. Их «особенность» в том, что они не имеют очистных сооружений. Как сообщает Счетная палата, подведомственные учреждения Минприроды РФ должны были еще в 2018 году  начать строительство объектов инфраструктуры, необходимых для развития экологического туризма возле озера Байкал. Но они освоили использовано чуть более половины выделенных на это средств и серьезно отстают от плановых сроков завершения работ.

Что касается загрязнений промышленными отходами, то как  выявила Счетная палата, с 2013 года на ликвидацию отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) выделено уже более 4 млрд руб. из федерального бюджета. Однако необходимые мероприятия так и не выполнены.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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