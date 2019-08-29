«Зомбоящики». Как в информационных войнах «втемную» используют СМИ для промывания мозгов?

Средства массовой информации недаром называют четвертой властью – их влияние на наше мировоззрение неоспоримо. Но в условиях перманентной информационной войны, которую очевидно ведут против России, этот ресурс периодически становится средством массового поражения.

Война миров

Это оружие давно и неоднократно испытано на людях.

В октябре 1938 года жителей американских штатов Нью-Джерси, Нью-Йорк и Пенсильвания охватила паника: сотни тысяч взрослых дееспособных граждан бросились спасаться от инопланетян, о нападении которых услышали по радио. Диктор тревожным голосом докладывал, что на окраине Гроверс-Милл приземлились НЛО, из которых посыпались боевые треножники, поражающие землян неизвестными науке лучами. Было зачитано обращение госсекретаря США к нации о введении военного положения. Репортеры с места происшествия рассказывали о все новых деталях инопланетного вторжения… Люди с трудом пришли в себя, когда через 40 минут им сообщили, что они прослушали радиоспектакль «Война миров» по роману писателя-фантаста Герберта Уэллса.

Аудитория радиостанция CBS, ведшей трансляцию, в ту ночь охватывала шесть миллионов слушателей. Напомним, это был 1938 год, когда радио имело весомый авторитет и соответствующее влияние на жизнь американцев, не уступающие современному телевидению.

Четвертая власть

80 лет спустя электронные СМИ имеют такую же, если не еще большую, власть над умами людей. Именно поэтому их называют четвертой властью. Согласно статистике, в России 90% взрослого населения смотрит телевизор хотя бы раз в неделю, а большая часть – почти 70% - делает это каждый день. Первый канал имеет аудиторию около 28 млн зрителей, НТВ – около 22 млн. ТНТ смотрит каждый четвертый россиянин в возрасте от 18 до 30 лет.

Сегодня огромная масса населения проживает в крупных городах, где сформировались особые для условия, негативно влияющие на самочувствие людей. Многие жители мегаполисов испытывают стресс, подавленность, депрессию, неудовлетворенность своей жизнью, предпочитают уходить в мир иллюзий, в том числе с помощью алкоголя и наркотиков. Адекватность восприятия окружающей действительности у них сильно снижена, средства массовой информации легко формируют моду, идеалы и нормы поведения.

Реалити-шоу

Не удивительно, что современные войны всё более становятся похожими на масштабную пиар-акцию, в которой реальные боевые операции постепенно оттесняются на второй план, а солдаты не столько воюют, сколько выступают участниками срежиссированного реалити-шоу. За примерами далеко ходить не надо: война в Ираке даже получила название «телевизионной войны» из-за того, что процесс боевых действий широко освещался в СМИ и сильно напоминал спектакль, аналогичный тому, что был поставлен на радио в далеком 1938-м. Вот только количество реальных жертв этого «спектакля» было поистине ужасающим. На информационное сопровождение военной кампании были направлены серьезные средства, и они с лихвой окупились: 75% иракских военнослужащих, которые в итоге сдались в плен, подтвердили, что более всего на их решение повлияли листовки и радиопередачи американцев.

А началось все в 1990 году с появления в крупнейших мировых СМИ истории о том, как иракские солдаты вытащили пятнадцать младенцев из роддома в Кувейте и положили их умирать на холодный пол. История передавалась со слов свидетельницы – 15-летней девочки, которая, как впоследствии выяснилось, была дочерью посла Кувейта в США, а большинство остальных «свидетелей» по этому инциденту были подобраны известной в области подготовки различных пиар-акций фирмой Hill & Knowlton. Эту историю в своих речах поднимал и Джордж Буш, который в результате получил поддержку более 80% американских избирателей и индульгенцию для США на вторжение в Ирак.

По сути, развязывание военных действий в Ираке стало началом войн нового поколения, в которых на первый план вышли информационные, а не силовые инструменты влияния. Психологическое воздействие на своих граждан и на противника, на политических оппонентов и союзников в мировом масштабе оказалось колоссальным. Впоследствии США эффективно обыграло этот сценарий и в Ливии, использовав против Каддафи ту же схему, что и против Хусейна, и в Югославии, оправдывая бомбардировки Белграда войсками НАТО и создавая намеренно утрированный образ «кровожадных сербов».

Из мухи слона

Следует отметить, что обычно СМИ в информационной войне становятся невольными проводниками вредоносной информации, совершенно не понимая, что они делают. Впечатляющей иллюстрацией этого является приведенный на одной из конференций по информационным войнам пример: освещение обычных российско-белорусских учений, который внезапно, силами СМИ, превратились в предполагаемую военную акцию. Местный блогер, увидев военную технику, едущую на совместные учения, написал у себя в блоге: «По нашей дороге сегодня наблюдается движение военной техники». На следующий день местная газета выдала новость: «Местный блогер написал, что российская техника движется в сторону Белоруссии». Еще через день в польской прессе выходит тревожное: «Как сообщают белорусские СМИ, Россия стягивает войска к границе с Белоруссией, по всей вероятности, готовится вторжение».

По сути, случай выглядит курьезным – но это только если не знать о его подноготной. В целях манипулирования человеческим сознанием информационный посыл всегда максимально упрощается и подается в форме утверждения. Аудитории его внушают в краткой, энергичной и впечатляющей форме, которая не может подвергаться обсуждению, т.е. обдумыванию. Повторение посыла возводит обязательный барьер против любого противоположного утверждения. Внедренная идея превращается в очевидность, не зависящую от времени, места, личности. Посыл повторяется снова и снова, пока не внедряется в глубины подсознания, где зарождаются мотивы наших действий.

Цветные революции

Задача информационной войны на начальном этапе – изменить оценку ситуации и сами критерии такой оценки. Следующая ступень – изменение системы убеждений и ценностей. А итог – разрушение идентичности. В результате воздействия информационных атак ее объекты (а это население целых стран!) меняют свои взгляды на происходящие события, начинают вести себя иным образом, чем это делали раньше.

Пример результатов такого воздействия - это «цветные» революции. Причем большинство людей в подвергшейся информационной атаке стране не будут ощущать какой-либо дискомфорт, скорее, наоборот – будут испытывать неподдельную эйфорию. Ведь они искренне убеждены противником, что победа за ними – они «сопричастны» неким «продвинутым» ценностям. Сознание зомбировано и людей не смущает, что эти ценности в подавляющем большинстве противоречат их традиционному национальному укладу. Они не замечают, что подобные события по точно такому же сценарию произошли в ряде других стран и это самым печальным образом сказалось на уровне и качестве жизни их граждан. Чужой негативный опыт никак не влияет на оценку ситуации очередными жертвами информационных войн, ведущихся против новых стран, подвергающих информационному воздействию их жителей.

Как же избежать такого зомбирования? В основе защиты от поведенческих операций и манипулирования людьми лежит знание. Предупрежден – значит, вооружен. Критическое отношение к информационным источникам и самостоятельный анализ поступающей информации – это главная преграда для вредоносной информации на пути к вашему сознанию.