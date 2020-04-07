Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
07 АПР, 13:02 МСК
USD (ЦБ)    76,4074
EUR (ЦБ)    82,6346

07 АПР, 13:02 МСК
USD (ЦБ)    76,4074
EUR (ЦБ)    82,6346
Русский космос
﻿

Золото из России вывозят тоннами. Стране не хватает валюты

7 Апреля 2020 1548 0 Экономика
Золото из России вывозят тоннами. Стране не хватает валюты

Россия распродала золотые слитки на 854 млн долларов в январе и феврале 2020 года. Об этом свидетельствует статистика Федеральной таможенной службы. Отмечается, что экспорт увеличился в семь раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Больше всего российского золота вывозится в Лондон – из 17 тонн проданного драгметалла 15,4 тонны были отправлены в столицу Великобритании. Россия отказывается от части золотого запаса в связи с изменениями политики Центробанка, который до этого копил драгметалл, превзойдя по его запасам Китай и догнав Францию. Но теперь стране нужно не золото, а валюта.

Рекордная распродажа

  • За первые два месяца 2020 года Россия продала 17 тонн золота на сумму 854 млн долларов. 15,4 тонны из них на сумму 775 млн долларов ушли в Лондон, который считается крупнейшей торговой площадкой для физических слитков золота. Всего в золотом запасе России накоплено 2,27 тыс. тонн драгметалла. Это больше, чем у Китая и сопоставимо с запасом Франции.
  • В 2018 году Центробанк закупил 273,1 тонны золота, в 2019 году – 158,6 тонны. При этом с весны прошлого года регулятор покупал золото с дисконтом в 0,12% от котировок лондонского рынка, а во второй половине года сократил объем закупок, которые упали год к году на 40%.
  • С 1 апреля 2020 года Центробанк отказался от покупки золота на внутреннем рынке России и разрешил экспортировать 100% его объема. Это сделано для обеспечения притока валюты в экономику, которая страдает от потери нефтедолларов (сейчас нефть находится на минимальных ценах и ничего не приносит государству). Во втором квартале Россия получит 19 млрд долларов от экспорта, что на 70% меньше, чем года назад. В результате может возникнуть дефицит валюты.

Богатые российские банки

  • За продажу золота отвечают российские банки. Крупнейшим продавцом стал ВТБ, который продал 9 тонн золота из собственных хранилищ. Сбербанк продал с ноября 2019 года по январь 2020 года – 5,5 тонны. Газпромбанк – 2,2 тонны за февраль и 5,8 тонны за три предыдущих месяца. Промсвязтбанк – за ноябрь-январь 4,6 тонны.
  • У банков остается внушительный запас золота: у ВТБ – 45 тонн, у Сбербанка – 17,4 тонны, у «Открытия» – 5,8 тонны.
  • Спрос на золото растет на фоне пандемии коронавируса и обвала международных рынков. С августа 2018 года золото подорожало на 44%, до 1694 доллара за унцию по состоянию на 6 марта. В Нью-Йорке дают премию в 70 долларов к лондонской цене за тройскую унцию.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Россия попала в ловушку Саудовской Аравии. Добычу нефти придется сократить больше всех?

Россия попала в ловушку Саудовской Аравии. Добычу нефти придется сократить больше всех?
Экономика 8

Дешевый бензин запретили ввозить в Россию. Россияне должны субсидировать нефтяников

Дешевый бензин запретили ввозить в Россию. Россияне должны субсидировать нефтяников
Экономика 1

Космические «долгожители». Кто из российских космонавтов дольше всех был наедине со Вселенной?

Космические «долгожители». Кто из российских космонавтов дольше всех был наедине со Вселенной?
Наука и технологии

У власти нет денег для помощи компаниям и гражданам. 10 млн рабочих мест под угрозой

У власти нет денег для помощи компаниям и гражданам. 10 млн рабочих мест под угрозой
Экономика 4

Узнай, страна

В Краснодарском крае спецназ Южного военного округа получил бронеавтомобили «Тигр-М»

В Краснодарском крае спецназ Южного военного округа получил бронеавтомобили «Тигр-М»

В Хабаровском крае возобновили производство десятки промышленных предприятий

В Хабаровском крае возобновили производство десятки промышленных предприятий

В Тульской области начали строительство завода ингредиентов для пищевой отрасли за 2,9 млрд рублей

В Тульской области начали строительство завода ингредиентов для пищевой отрасли за 2,9 млрд рублей

В Приморье нацпарк «Земля леопарда» впервые учёл популяцию нового для фауны России водяного оленя

В Приморье нацпарк «Земля леопарда» впервые учёл популяцию нового для фауны России водяного оленя

Новости дня

12:27 ЕГЭ и ОГЭ в этом году отменять не будут ЕГЭ и ОГЭ в этом году отменять не будут
Назван самый явный симптом COVID-19
Назван самый явный симптом COVID-19
11:44 Ростех решит проблему дефицита масок Ростех решит проблему дефицита масок
11:39 Только четыре региона России свободны от коронавируса Только четыре региона России свободны от коронавируса
10:48 В России могут подорожать продукты В России могут подорожать продукты
10:33 Bloomberg: Россия должна сократить добычу на 1,5 млн баррелей Bloomberg: Россия должна сократить добычу на 1,5 млн баррелей
10:09 Правительство может повысить порог для получения кредитных каникул по ипотеке Правительство может повысить порог для получения кредитных каникул по ипотеке
В России определят количество людей с иммунитетом к COVID-19
В России определят количество людей с иммунитетом к COVID-19
09:45 Роскосмос ответил на планы Трампа по "захвату" Луны Роскосмос ответил на планы Трампа по "захвату" Луны

Узнай, страна!

12:49 В Краснодарском крае спецназ Южного военного округа получил бронеавтомобили «Тигр-М» В Краснодарском крае спецназ Южного военного округа получил бронеавтомобили «Тигр-М»
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
12:26 В Хабаровском крае возобновили производство десятки промышленных предприятий В Хабаровском крае возобновили производство десятки промышленных предприятий
06 АПР, 14:08 В Тульской области начали строительство завода ингредиентов для пищевой отрасли за 2,9 млрд рублей В Тульской области начали строительство завода ингредиентов для пищевой отрасли за 2,9 млрд рублей
06 АПР, 13:29 В Приморье нацпарк «Земля леопарда» впервые учёл популяцию нового для фауны России водяного оленя В Приморье нацпарк «Земля леопарда» впервые учёл популяцию нового для фауны России водяного оленя
06 АПР, 12:52 В Московской области начали выпуск стационарных медицинских тепловизоров высокой точности В Московской области начали выпуск стационарных медицинских тепловизоров высокой точности
06 АПР, 12:21 В Курске завершили монтаж каркаса здания турбины первого энергоблока на строящейся Курской АЭС-2 В Курске завершили монтаж каркаса здания турбины первого энергоблока на строящейся Курской АЭС-2
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
06 АПР, 11:04 В Татарстане изготовили и передали для отправки в Мексику первый вертолет «Ансат» В Татарстане изготовили и передали для отправки в Мексику первый вертолет «Ансат»
06 АПР, 10:16 В Амурской области посевная кампания началась раньше обычных сроков В Амурской области посевная кампания началась раньше обычных сроков
03 АПР, 15:13 ТОП-10 достижений недели: как в России развивали солнечную энергетику и выпускали средства защиты? ТОП-10 достижений недели: как в России развивали солнечную энергетику и выпускали средства защиты?
03 АПР, 13:04 В Архангельской области судостроители освоили выпуск новых подшипников для подводных крейсеров В Архангельской области судостроители освоили выпуск новых подшипников для подводных крейсеров



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter