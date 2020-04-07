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Золото из России вывозят тоннами. Стране не хватает валюты
7 Апреля 2020 1548 0 Экономика
Россия распродала золотые слитки на 854 млн долларов в январе и феврале 2020 года. Об этом свидетельствует статистика Федеральной таможенной службы. Отмечается, что экспорт увеличился в семь раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Больше всего российского золота вывозится в Лондон – из 17 тонн проданного драгметалла 15,4 тонны были отправлены в столицу Великобритании. Россия отказывается от части золотого запаса в связи с изменениями политики Центробанка, который до этого копил драгметалл, превзойдя по его запасам Китай и догнав Францию. Но теперь стране нужно не золото, а валюта.
Рекордная распродажа
- За первые два месяца 2020 года Россия продала 17 тонн золота на сумму 854 млн долларов. 15,4 тонны из них на сумму 775 млн долларов ушли в Лондон, который считается крупнейшей торговой площадкой для физических слитков золота. Всего в золотом запасе России накоплено 2,27 тыс. тонн драгметалла. Это больше, чем у Китая и сопоставимо с запасом Франции.
- В 2018 году Центробанк закупил 273,1 тонны золота, в 2019 году – 158,6 тонны. При этом с весны прошлого года регулятор покупал золото с дисконтом в 0,12% от котировок лондонского рынка, а во второй половине года сократил объем закупок, которые упали год к году на 40%.
- С 1 апреля 2020 года Центробанк отказался от покупки золота на внутреннем рынке России и разрешил экспортировать 100% его объема. Это сделано для обеспечения притока валюты в экономику, которая страдает от потери нефтедолларов (сейчас нефть находится на минимальных ценах и ничего не приносит государству). Во втором квартале Россия получит 19 млрд долларов от экспорта, что на 70% меньше, чем года назад. В результате может возникнуть дефицит валюты.
Богатые российские банки
- За продажу золота отвечают российские банки. Крупнейшим продавцом стал ВТБ, который продал 9 тонн золота из собственных хранилищ. Сбербанк продал с ноября 2019 года по январь 2020 года – 5,5 тонны. Газпромбанк – 2,2 тонны за февраль и 5,8 тонны за три предыдущих месяца. Промсвязтбанк – за ноябрь-январь 4,6 тонны.
- У банков остается внушительный запас золота: у ВТБ – 45 тонн, у Сбербанка – 17,4 тонны, у «Открытия» – 5,8 тонны.
- Спрос на золото растет на фоне пандемии коронавируса и обвала международных рынков. С августа 2018 года золото подорожало на 44%, до 1694 доллара за унцию по состоянию на 6 марта. В Нью-Йорке дают премию в 70 долларов к лондонской цене за тройскую унцию.
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