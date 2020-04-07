Золото из России вывозят тоннами. Стране не хватает валюты 1548 0 Экономика

Россия распродала золотые слитки на 854 млн долларов в январе и феврале 2020 года. Об этом свидетельствует статистика Федеральной таможенной службы. Отмечается, что экспорт увеличился в семь раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Больше всего российского золота вывозится в Лондон – из 17 тонн проданного драгметалла 15,4 тонны были отправлены в столицу Великобритании. Россия отказывается от части золотого запаса в связи с изменениями политики Центробанка, который до этого копил драгметалл, превзойдя по его запасам Китай и догнав Францию. Но теперь стране нужно не золото, а валюта.