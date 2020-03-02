Зима теплее – ЖКХ дешевле? Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы 23 0 Экономика

В России могут пересмотреть стоимость отопления по причине аномально теплой зимы. Сейчас всем потребителям тепла выставляются счета по нормативам. Реальный расход тепла может быть пересчитан по общедомовым счетчикам. Однако не во всех домах они установлены. Предоставят гражданам перерасчет или нет, будет зависеть от управляющих компаний и самих собственников жилья. В поддержку перерасчета пока выступают только в Минстрое и депутаты Госдумы, которым необходимо поднять свой рейтинг.