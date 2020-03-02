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Зима теплее – ЖКХ дешевле? Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы
2 Марта 2020 23 0 Экономика
В России могут пересмотреть стоимость отопления по причине аномально теплой зимы. Сейчас всем потребителям тепла выставляются счета по нормативам. Реальный расход тепла может быть пересчитан по общедомовым счетчикам. Однако не во всех домах они установлены. Предоставят гражданам перерасчет или нет, будет зависеть от управляющих компаний и самих собственников жилья. В поддержку перерасчета пока выступают только в Минстрое и депутаты Госдумы, которым необходимо поднять свой рейтинг.
Качество теплоснабжения
- В Министерстве строительства и ЖКХ предложили пересмотреть цены на отопление из-за теплой зимы 2019-2020 года. Потенциально на перерасчет могут рассчитывать жители регионов, где начисление за тепло происходит равномерно в течение года. В этом случае, считают в Минстрое, необходимо провести ежегодную корректировку по показаниям общедомового счетчика.
- Вносить коррективы в параметры теплоносителя – обязанность ресурсоснабжающих организаций и управляющих компания, напомнили в Минстрое. Они же должны следить за качеством теплоснабжения.
- Таким образом Минстрой отреагировал на обращение депутатов Госдумы к главе ведомства Владимиру Якушеву, в котором звучало предложение отказаться от индексации тарифов ЖКХ из-за теплой зимы. Из реакции ведомства следует, что отказа не будет, а вся ответственность перекладывается на управляющие компании и снабжающие организации, которые сами вольны пересмотреть начисления.
Справедливое решение
- На сегодняшний день плата за отопление начисляется двумя способами: по общедомовым счетчикам или равномерно в течение всего года. При первом варианте платится только за реально потраченное тепло, строго в соответствии с приборами учета.
- В разговоре с «Известиями» лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя ситуацию, отметил, что на улице потеплело, но батареи в домах такие горячие, что не прикоснуться. «В итоге все окна открыты – топим улицу. А люди все равно платят, как будто за окном минус 15», – подчеркнул парламентарий.
- По мнению первого зампреда фракции «ЕР» Андрея Исаева, вопрос о недопустимости переплаты является справедливым, и, если будет решено пересчитать стоимости услуг отопления, то это станет правильным решением. «Хотя его нельзя распространять на все субъекты РФ, так как везде погодные условия разные. Но там, где он уместен, мы будем его приветствовать, – добавил депутат.
Сколько сэкономим
- По информации «Известий», в ряде регионов уже начали пересматривать стоимость отопления. В частности, в Москве экономия в некоторые месяцы может составлять 200 руб. По причине теплой зимы в российской столице оказалось израсходованным примерно на 20% меньше тепла и газа, о чем ранее информировал заммэра города по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.
- Комментируя ситуацию, эксперт в области ЖКХ Ольга Перминова отметила, что экономия только по одному дому за год может достигать от 500 тыс. рублей до 1 млн. По ее словам, УК в обязательном порядке должны производить эти перерасчеты. При этом если происходит поставка избыточного тепла, особенно, когда на улице +13, то в этом случае деньги должны быть тоже возвращены. Этот факт, как подчеркивает юрист, предусмотрен законодательством. При этом сами коммунальщики не очень охотно возвращают деньги.
- В целом по тенденции можно сделать такой вывод: затраты со стороны энергетиков в текущем сезоне очевидно ниже традиционных. По словам экспертов, в дальнейшем переплат можно будет избежать, если оснащать все дома счетчиками.
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