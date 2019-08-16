Землетрясения и цунами.Какими были величайшие природные катастрофы в истории человечества?

Мы уже писали о глобальных катастрофах, которые случались в истории Земли. Последняя из них произошла 66 миллионов лет назад и привела, в частности, к гибели динозавров. Современная человеческая цивилизация с государственностью, наукой, культурой существует около пяти тысяч лет. За это время человечество пережило последствия ряда природных катастроф.

Эти катастрофы, разумеется, не носили такого глобального характера, как десятки и сотни миллионов лет назад, но оставили свой неизгладимый след в истории. Их причинами были не последствия деятельности человека, а естественные процессы, проистекающие на Земле. Вот о них мы сейчас и поговорим.

Природа землетрясений и цунами

Землетрясения происходят из-за движения тектонических плит, из которых состоит земная кора. Плиты медленно движутся по расплавленной мантии (это следующий после твердой оболочки слой Земли) и постепенно наползают друг на друга. Этот факт твердо установлен. Именно в результате таких процессов происходили изменения конфигурации континентов. Такво времена Палеозойской эры(570 миллионов – 225 миллионов лет назад)все дрейфующие континенты были объединены в суперконтинент Пангею. А после ее распада, и образования Атлантического океана резко усилилась вулканическая деятельность, имевшая глобальные последствия – «Великое Пермское вымирание».

Землетрясения, по крайней мере, самые страшные из них, начинаются на дне океанов, примыкающих к берегам суши. Именно там и происходит наползание тектонических плит друг на друга. Наиболее опасными районами считается западное побережье американского континента и тихоокеанское побережье Азии. Колебания земной коры, вызванное тектоническими сдвигами, приводит к образованию гигантских волн – цунами, которые движутся к берегам континентов, усиливаясь по мере приближения к берегу и сметая все на своем пути.

Перечислим самые разрушительные катастрофы такого рода.

Величайшие катастрофы в мире

Наибольшее число жертв в истории – 830 тысяч человек – принесло так называемое «великое китайское землетрясение», которое произошло в 1556 году. Его особенностью было в том, что случилось оно в континентальном Китае в долине реки Вэй в провинции Шэньси. В эпицентре появились двадцати метровые провалы и трещины. Некоторые районы Шэньси вовсе обезлюдели, в других погибло около 60% населения.

В 20-21 веке произошло несколько разрушительных землетрясений. К счастью, с меньшими жертвами.

1 сентября 1923 года в Тихом океане, в 90 километрах от Токио, произошло так называемое «великое землетрясение Канто». Волны цунами достигали двенадцати метровой высоты и уничтожили прибрежные населенные пункты. Стихия вызвала пожары в Токио, Йокогаме и других крупных городах. Было уничтожено 300 тысяч зданий, в той или иной степени пострадали 675 мостов. Общее число погибших составило 174 тысячи человек, еще 542 тысячи числились пропавшими без вести. Ущерб составил 4,5 миллиарда долларов, что, на тот момент, вдвое превышало годовой бюджет страны.

22 мая 1960 года. Чилийский город Вальдивия был стерт с лица Земли. Погибли около 6 тысяч и лишились крова около 2 миллионов человек. Магнитуда землетрясения составила от 9,3 до 9,5 по шкале Рихтера. Основная часть населения пострадала от цунами, волны которого достигали 10 метров. Волны цунами (хотя и меньшей интенсивности) достигали Гавай (около 10 тысяч километров от эпицентра) и даже Японии. Общий ущерб составил около полумиллиарда долларов (гигантская по тем временам сумма). Это было самое мощное из зарегистрированных на сегодняшний день землетрясений.

На втором месте стоит землетрясение в Аляскинском заливе, произошедшее 27 марта 1964 года. Его магнитуда составила 9,1 – 9,2 по шкале Рихтера. Погибло 199 человек. Это объясняется слабой заселенностью тех пустынных мест. Образовавшееся цунами нанесло серьезные разрушения от Канады до Калифорнии и Японии. В некоторых местах произошло сильное изменение береговой линии. Из крупных городов сильнее всего пострадал Анкоридж, находящийся в 120 километрах от эпицентра землетрясения. Общий ущерб составил около 400 миллионов долларов.

26 декабря 2004 года в Индийском океане, недалеко от острова Суматра, произошло подводное землетрясение с магнитудой от 9,1 до 9,3 по шкале Рихтера. Оно стало третьим по силе за всю историю наблюдений и вызвало одно из самых разрушительных цунами. Высота волн превышала 15 метров. Они достигли берегов Индонезии, Шри-Ланки, юга Индии, Таиланда и ряда других стран. Погибло от 225 до 300 тысяч человек. Была разрушена прибрежная инфраструктура. Ущерб составил около 10 миллиардов долларов.

11 марта 2011 года на востоке острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 9,0 – 9,1 балла по шкале Рихтера. В результате цунами погибло около 16 тысяч человек, около 6 тысяч были ранены, и 2 тысячи пропало без вести. Именно эта катастрофа привела к аварии на атомной электростанции «Фукусима». Общий ущерб составил от 14,5 до 36,6 миллиардов долларов.

Величайшие землетрясения в России

Этот печальный список можно продолжать долго. А что было на континентальной территории нашей страны?

5 ноября 1952 года землетрясение магнитудой 9 баллов произошло в 130 километрах от города Северо-Курильска. Спустя час после толчка до побережья дошло цунами, высота волн которого достигала 15 – 18 метров. Северо-Курильск был уничтожен. Погибло 2336 человек из 6 тысяч, проживавших в городе. Ущерб составил около 1 миллиона долларов.

5 часов 23 минуты 26 апреля 1966 года. Ташкентское землетрясение. При сравнительно небольшой магнитуде (5.2 балла по шкале Рихтера), оно привело к гигантским разрушениям. Это было вызвано небольшой глубиной (от 3 до 8 километров) залегания очага. В результате землетрясения центральная часть Ташкента (а именно под ней находился очаг землетрясения) была практически полностью разрушена. Это составило 2 миллионов квадратных метров жилья, 236 административных зданий, около 700 объектов торговли и общественного питания, 26 коммунальных предприятий, 181 учебное заведение, 36 учреждений культуры, 185 медицинских и 245 промышленных зданий. Без крыши над головой остались 78 тысяч семей или свыше 300 тысяч человек из проживавших тогда в Ташкенте полутора миллионов

7 декабря 1988 года, 10 часов 41 минута. Спитакское землетрясение в Армении. За полминуты была разрушена почти вся северную часть республики, охватив территорию с населением около 1 миллиона человек.Подземные толчки ощущались в Ереване и Тбилиси.Сейсмическая волна, вызванная землетрясением, обошла планету 2 раза и была зарегистрирована научными лабораториями в Европе, Азии, Америке и Австралии. Вышло из строя около 40% промышленных предприятий Армении. Спитак и 58 сел в округе были разрушены до основания. Частично был разрушен еще 21 город. Погибло от 25 до 150 тысяч человек, без крова остались 514 тысяч человек. Землетрясение охватило около 40% территории Армении.

И что делать?

Сейчас в сейсмоопасных районах строят здания повышенной прочности из специальных материалов и специальной конструкции. Это – большое и нужное дело.

Кроме того, по всему миру развернута сеть станций, которые фиксируют даже самые небольшие сейсмологические толчки, которые не ощущаются людьми. Беда в том, что эти толчки в разных точках Земли происходят практически постоянно. Но нельзя понять, к каким последствиям они могут привести. То ли ничего не произойдет, то ли через какое-то время рванет так, что мало не покажется. Сейсмологи просто дают предупреждения – мол, здесь происходит что-то подозрительное.

И что делать? Эвакуировать людей? Но это гигантские затраты! А прогнозы, в подавляющем большинстве случаев, не оправдываются. Потряхивает слегка – люстра там закачается, тарелки позвякают. И все. Вот так и живем, беззащитными перед стихией Земли несмотря на все достижения научно-технического прогресса.

А ведь еще бывают извержения вулканов, а также чисто атмосферные явления – ураганы и торнадо. О них мы расскажем в последующих публикациях.