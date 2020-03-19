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Здоровое старение. Ученые определили клетки, связанные со старением организма человека

19 Марта 2020 6721 0 Наука и технологии
Здоровое старение. Ученые определили клетки, связанные со старением организма человека

Как замедлить старение человека? По мнению специалистов Тартуского университета необходимо приостановить возрастные изменения человеческого организма. А согласно новому исследованию эстонских ученых, этого можно добиться влияя на иммунную систему человека, а точнее, на белые кровяные клетки моноциты.

В своем исследовании, посвященном здоровому старению, исследователи Тартуского университета искали различия в иммунной системе молодых и пожилых людей. Они сфокусировались на моноцитах и обнаружили, что моноциты пожилых людей, по-видимому, не производят достаточного количества энергии, и наблюдается увеличение маркеров воспаления по сравнению с более молодыми людьми. Заглядывая в будущее, это исследование дает пищу для размышлений о том, как замедлить возрастные изменения.

Белые кровяные клетки или лейкоциты включают в себя множество клеток с различными задачами. Чтобы лучше понять, что именно делают эти клетки, их нужно наблюдать отдельно. Поэтому исследователи из Института биомедицины и трансляционной медицины Тартуского университета совместно с коллегами из Тартуской университетской больницы и Эстонского геномного центра изучали определенный тип лейкоцитов - моноциты.

Моноциты составляют около 5-10% всех лейкоцитов в крови человека. Как и у всех других лейкоцитов, они происходят из кроветворных клеток костного мозга, но обладают особыми свойствами, которые помогают им бороться с вирусами и другими патогенными микроорганизмами. Они постоянно меняются по жизни вместе с общими изменениями в организме.

По словам профессора молекулярной иммунологии в Тартуском университете Пярта Петерсона, связи между старением и моноцитами были обнаружены ранее. 

«Например, известно, что они связаны с воспалительными процессами, происходящими в организме. Также известна связь между моноцитами и кальцификацией сосудов или атеросклерозом», - сказал Петерсон.

Сосудистая кальцификация означает, что из-за отложения мертвых клеток, холестерина, жирных кислот и липидов на стенках артерий образуются бляшки. С годами эти бляшки становятся более плотными и сужают кровеносные сосуды. В результате кровоток в кровеносных сосудах становится ограниченным. 

«Кальцификация - это длительное и сложное изменение стенок кровеносных сосудов, но именно моноциты влияют на воспаление, возникающее из стенок кровеносных сосудов и накапливающееся в атеросклеротических бляшках», - пояснил Петерсон.

Основываясь в первую очередь на этой исходной информации, исследователи хотели изучить, какие изменения происходят в моноцитах молодых людей, а какие - в моноцитах пожилых. 

«Мы обнаружили, что экспрессия многих генов варьирует в моноцитах пожилых людей. Изменения произошли, главным образом, в генах, связанных с синтезом белка, и в работе митохондрий, то есть энергетических клеток. Можно сказать, что моноциты пожилых люди, кажется, не производят столько энергии, сколько клетки молодых людей», - отметил профессор.

Также наблюдалось заметное увеличение маркеров внутриклеточного воспаления у пожилых людей, что, вероятно, сопровождается общим повышением уровня воспаления. Есть и другие внутриклеточные метаболические изменения, так как, например, у пожилых людей отмечается большая доля некоторых липидов. Многие липиды являются важной и естественной частью клеточных мембран, но, по словам Петерсона, это может привести к мысли, что чрезмерное накопление липидных соединений в моноцитах может быть связано с бляшками, образующимися на стенках кровеносных сосудов, и, следовательно, с атеросклерозом. 

«Время покажет, сможем ли мы что-то сделать, чтобы замедлить возрастные изменения. Это исследование, по крайней мере, дает представление о том, в каком направлении мы должны смотреть дальше. С точки зрения будущего, это было бы большим достижением, если бы мы смогли отложить или даже избежать процесса кальцификации сосудов», - утверждает Петерсон.

По словам ученого, новые практические решения обязательно будут добавлены в будущем, учитывая, что здоровое старение стало одним из приоритетов исследований в Европе. Несколько европейских стран, в том числе Дания и Нидерланды, уже создали специализированные институты и центры для решения проблем, связанных со стареющим обществом.

Петерсон отметил, что проводить такие фундаментальные исследования в Эстонии удобно, потому что из-за небольшого размера страны у Эстонии очень хорошие контакты и возможности сотрудничества, широкие генетические данные и большие возможности для развития цифрового здравоохранения, пишет EurekAlert.

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Редакция "Капитала Страны"

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