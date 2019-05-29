Здоровье купишь? Почему россияне предпочитают платить за лечение в частных клиниках?

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), активно сотрудничающий с Минздравом, обнародовал итоги опросов, темой которых стала платная медицина. Выяснилось, что около 40% жителей России готовы из своего кармана платить за медицинские услуги, которые можно получить и бесплатно по полису ОМС. И это при этом, что реальные доходы населения снижаются и большинство граждан живет в режиме строгой экономии.

Дела плохи?

Порядка трети респондентов (34%) убеждены, что качественные медицинские услуги можно получить только за деньги, через кассу медучреждения либо через взятку. Вместе с этим 39% опрошенных, а среди молодежи все 47% сообщили, что готовы расплачиваться из своего кармана за медуслуги, которые теоретически можно получить и бесплатно. Как сообщается, такие настроения связаны со стремлением сэкономить время либо получить более качественную услугу.

Примечательно, что около недели назад ФОМ представил итоги опроса, которые показали, что врачам в больницах и поликлиниках не доверяют 34% россиян. Одной из первых причин недоверия называется квалификация врачей, которую россияне больше оценивают как низкую, чем высокую (41% против 38%). Тем не менее, государственным и ведомственным медучреждениям, как показали итоги исследования, в апреле 2019-го больше доверяли 54%, а частным – 28%.

53% участников опроса считают, что сегодня в российском здравоохранении дела обстоят плохо. При этом за последние четыре года количество таких ответов выросло на 21%, как показал апрельский опрос ФОМ. Вместе с этим число россиян, уверенных, что со здравоохранением в России все хорошо, с июля 2015 года уменьшилось на 14%. Противоположного мнения придерживается 14% граждан (этот показатель на 3 процента меньше, чем в июле 2015 года). Они обращают внимание на новое медицинское оборудование, оснащение учреждений, а также ремонты и строительство новых зданий.

Цена нацпроектов

С января 2019 года в нашей стране реализуется нацпроект «Здравоохранение». Его ключевая цель – увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2024 году. На эти цели федеральные власти планируют направить около 1,5 трлн руб. При этом, как напоминает «Независимая газета», в 2005 году в РФ уже запускали программу, направленную на повышение качества медицинской помощи – в рамках предыдущего нацпроекта в 2009–2012 годах потратили порядка 600 млрд руб. В итоге это привело к увеличению средней продолжительность жизни в России на несколько лет.

Но проблемы доступности и качества бесплатной медицины остаются актуальными.

Как выяснили эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР), в период с 2000 по 2015 год число больниц в России уменьшилось в два раза: с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Число больничных коек сократилось в среднем на 27,5%, а в сельской местности - почти на 40%). Как отмечала Счетная палата РФ, «оптимизация» здравоохранения привела к тому, что в России произошло снижение доступной медицинской помощи и «некоторому росту заболеваемости».

В ходе реализации майских указов 2012 года для того чтобы повысить срднюю зарплату врачей в регионах были вынуждены сокращать штат среднего и младшего медперсонала. и это, конечно, не улучшило качество медобслуживания.

Поток жалоб

Опрос также показал, что жители России имеют претензии к высокой стоимости лечения и лекарств, расширение платной медицины (12%), низкой квалификации медработников, а также к качеству самого лечения (8%). Недовольны граждане и сложностями, которые возникают при записи к врачам, большими очередями (7%). Россияне также указывают на нехватку кадров, плохое отношение медработников к пациентам, а также сокращение койко-мест в больницах.

Как показал соцопрос ВЦИОМа, по мнению россиян, деградация медицины – это одна из самых острых проблем России после низкого качества жизни и слабой экономики. Как пишет издание, эту проблему признают и сами чиновники. Так, в конце апреля министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что в ряде российских регионов зафиксирована тенденция выдавливания населения из программы госгарантий и переориентирования на получение платных медицинских услуг.

По словам министра, больше других этим грешат регионы Южного и Дальневосточного федеральных округов. «Выдавливание из программы ОМС происходит вопреки тому, что она имеет хорошее финансовое обеспечение и по итогам года субъекты имеют остатки на счетах -то есть деньги не осваиваются», – заявила Скворцова.