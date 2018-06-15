«Здесь нужна какая-то сноровка…» Пенсионный возраст россиян повышают, несмотря на обещания президента

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что власти планируют поэтапно повышать для россиян возраст выхода на пенсию. Так, для мужчин это будет 65 лет, а для женщин 63 года. После того как реформа завершится, россиянки будут выходить на пенсию не на пять лет раньше мужчин, как сегодня, а на два года. Все это происходит на фоне обещаний Владимира Путина, который ранее заявлял, что во время его президентства пенсионный возраст повышаться не будет.

Статус женщины, как в Европе

«…Здесь нужна какая-то сноровка,

Чтоб не забухать, не заколоться.

Пенсионный возраст, как морковка,

Перед осликом, что кружит у колодца…»

В пояснительной записке, которая сопровождает законопроект, говорится, что необходимость в «сближении пенсионного возраста» объясняется так называемым «изменением статуса женщины в обществе». Авторы законопроекта даже объясняют причины, по которым изменяется женский статус: «равное распределение домашней нагрузки на членов семьи».

Еще одна причина, которая привела к сокращению разницы между пенсионным возрастом мужчин и женщин, объясняется необходимостью «обеспечения гендерного равенства и увеличения размеров пенсий женщин».

Кроме этого, как отмечает РБК, повышение пенсионного возраста для женщин на восемь лет власти объясняют и тем, что средняя продолжительность жизни россиянок увеличилась: в 2017 году этот показатель достиг, как заявляет Росстат, 77,6 лет. ​«Соответствующий показатель в Европе составляет около 80 лет, однако пенсионный возраст в России для женщин установлен на уровне 55 лет, тогда как в Европе в среднем пенсионный возраст составляет 63–65 лет», – гласит пояснительная записка.

Геометрическая прогрессия

«…Не достичь его, как горизонта.

Ты к нему, а он совсем не ближе…»

Согласно законопроекту, повышение пенсионного возраста коснется женщин, которые родились в 1964 году и позднее. У тех, кто родился в 1964 году, будет право выйти на пенсию в 2020 году – в этот год им будет 56 лет. После этого пенсионный возраст будет увеличиваться через каждые два года еще на один год.

В итоге, как поясняет РБК, в 2022 году на пенсию выйдут женщины, которые родились в 1965 году (в возрасте 57 лет), в 2024-м — те, кто родился в 1966-м (58 лет), в 2026-м — те, кто родился в 1967-м (59 лет), в 2028-м — рожденные в 1968-м (60 лет), в 2030-м — родившиеся в 1969-м году (61 год), в 2032-м — те, кто родился в 1970-м году (62 года), и в 2034-м — те, кто родился в 1971-м году (63 года).

А что Путин?

«…Пенсионный возраст это идол,

Образ, а под красками - фанера.

Может есть, но я давно не видел,

Не во сне, а наяву пенсионера…»

В 2005 году президент России четко заявил, что в период его правления пенсионный возраст россиян повышаться не будет. В Кремле уже приготовили ответ на счет того, почему обещания главы государства не выполняются. Отвечая на соответствующий вопрос, в Кремле заявили, что это нововведение российского правительства «вопреки прежним обещаниям президента» обусловлено «происходящими в мире изменениями».

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил: «Вы говорите о 2005 годе и здесь важно вспомнить, что все-таки это было 13 лет назад». Он тут же поясняет: «Конечно же, происходят изменения и с точки зрения демографии, и с точки зрения развития экономики, и с точки зрения международной конъюнктуры». «Ни одна страна не существует в вакууме», – поясняет он, хотя и не объясняет, как международная ситуация влияет на возраст выхода на пенсию в Россию. Кроме этого, Песков сообщил, что существует еще несколько факторов: в частности, показатель продолжительности жизни. Все эти причины, как подчеркивает представитель Кремля, оказывают влияние на изменение ситуации.

«Также темы, связанные с пенсионной реформой прорабатывают в правительстве [а не в аппарате президента]… Президент не участвует в проработке этого вопроса», – так Песков объяснил почему, правительство не стало учитывать обещания президента России.

Путин снова отстранился от проблемы. Как и в случае с реновацией в Москве, вызвавшей социальный протест, или со свалками в Подмосковье.

А что народ?

Россияне со свойственным им чувством юмора мгновенно отреагировали на грядущие изменения в пенсионной реформе. Одним из первых «на злобу дня» выдал свое творчество лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, цитаты которого мы использовали в данном материале: «…Пенсионный возраст это идол, Образ, а под красками – фанера. Может есть, но я давно не видел, Не во сне, а наяву пенсионера…»

Кроме этого, народное творчество пополнилось еще одним анекдотом (автор неизвестен): «Если Минздрав считает, что увеличение пенсионного возраста повысит продолжительность жизни, то полная отмена пенсий – это шаг к бессмертию».