Затопило «по самые Лихоборы». Что произошло в московском метрополитене?

В российской столице из-за подтопления были закрыты три станции метро: вода появилась на салатовой ветке метрополитена, на участке между станциями «Окружная» и «Верхние Лихоборы» (север Люблинско-Дмитровской линии). Обе они и еще одна станция «Селигерская» были временно закрыты для пассажиров, для комфорта которых по данным направлениям пустили бесплатный автобусный транспорт. На момент выхода публикации стало известно, что последствия инцидента устранены.

Что произошло

О закрытии станций московского метро «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» стало известно из твиттера столичного метрополитена. Как пояснили в пресс-службе, на участке салатовой ветки была обнаружена вода. По словам сотрудников подземки, проникновение воды было зафиксировано между станциями «Окружная» и «Верхние Лихоборы», которые так же, как и третья закрытая станция «Селигерская», были введены в эксплуатацию 22 марта 2018 года.

Водяной «коллапс» привел к тому, что движение на салатовой ветке было только между «Петровско-Разумовской» и «Зябликово». Чтобы пассажирам было на чем передвигаться, по закрытому участку запустили 50 бесплатных автобусов. Кроме этого, около закрытых станций на дежурстве находились сотрудники Центра обеспечения мобильности, которые ориентировали пассажиров, каким образом лучше проехать.

О других подробностях инцидента представители подземки не сообщили. По их мнению, никакой опасности для инфраструктуры метрополитена подтопление, последствия которого устраняют порядка ста человек, не представляет.

Пронесло?

Курируют движение в районе станции метро «Окружная» на Дмитровском шоссе экипажи дорожного патруля, о чем сообщили в московском Центре организации дорожного движения. Чтобы не возникали большие пробки, водителям автотранспорта рекомендовали отказаться от движения по Дмитровскому шоссе и выбрать для маршрута Северо-Восточную хорду и Алтуфьевское шоссе.

На момент публикации стало известно о том, что все необходимые работы по устранению последствий подтопления закончились. «Работы завершены, подаем напряжение, первые поезда поедут без пассажиров, скоро запустим движение с пассажирами», – сообщил твиттер столичного метрополитена.

Возмещение ущерба

Что касается пассажиров, которые могли опоздать на работу из-за инцидента, то в столичном метрополитене при необходимости гражданам пообещали оформить необходимые справки. «Пассажиры, которые могли опоздать на работу или на другие виды транспорта смогут получить устное или письменное подтверждение о произошедшем инциденте», – говорится в сообщении.

Кроме этого, в случае если пассажир из-за нарушения графика движения поездов на метрополитене опоздал на другие виды транспорта и у него есть претензии к метрополитену, то у него есть право подать заявление о возмещении материального ущерба. Требование необходимо писать на имя начальника метрополитена и прилагать к нему подтверждающие документы.

Возможные причины

Что касается причин, которые могли привести к подтоплению станций Люблинско-Дмитровской ветки, то, как заявил генеральный директор «Мосметростроя» Сергей Жуков, это могло произойти из-за гидроудара в ходе строительства второго вестибюля станции «Окружная».

«Во время строительства второго наклонного входа станции «Окружная», по предварительной версии, произошел гидроудар – выбило технологическую пробку в тюбинге в существующем, действующем тоннеле», – заявил Жуков.

Он также отметил, что на данный момент все проблемы, связанные с инцидентом, устранены, проведены работы по обеспечению необходимой безопасности людей и угроз для инфраструктуры столичного метро нет.