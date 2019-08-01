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Защита с моря. Россияне назвали ВМФ РФ самым сильным флотом в мире

1 Августа 2019 44 0 Исследования
Защита с моря. Россияне назвали ВМФ РФ самым сильным флотом в мире

Как показал очередной опрос ВЦИОМ, примерно две трети граждан России (67%) считают, что Военно-морской флот России (ВМФ) – самый сильный в мире и в случае реальной угрозы сможет защитить морские границы страны. По итогам исследования Global Firepower, которое проводилось в прошлом году, российская армия оказалась в тройке сильнейших армий мира. Эксперты отмечают, что мнение россиян сегодня созвучно афоризму, сказанному полторы сотни лет российским императором Александром Третьим «Во всем свете у нас только два верных союзника — наша армия и флот».

Сильный флот

Как показало опрос,  большинство россиян  (67%) уверены в том, что Военно-морской флот России сегодня - сильнейший в мире. Второе место, по их мнению, занимает флот США (40% опрошенных), третье –  Китай (15% опрошенных).

Также россияне (89%) не сомневаются в том, что флот сможет защитить морские границы Российской Федерации, если наступит реальная угроза. Этот показатель на 19% больше показателей 2005 года. Противоположного мнения придерживаются только 6% участников опроса.

Исследование также показало, что 85% респондентов считают службу в ВМФ престижной. По-другому считают только 5%. Кроме этого, 56% опрошенных с одобрением отнеслись бы к тому, если бы их дети или внуки захотели бы стать офицерами ВМФ, а  31% опрошенных не хотели бы этого. Аналитики отмечают, что, как и 14 лет назад, примерно каждый пятый россиянин имеет друзей, знакомых или родственников, которые служат или работают на флоте (17% против 18% в 2005 году), у 82% таких нет.

Опрос, о котором идет речь, проводился 26 июля 2019 года. Его участниками стали граждане России в возрасте от 18 лет. Опрос проводился в формате телефонного интервью среди 1,6 тысячи респондентов.

Сильная армия

Каждый год международная компания Global Firepower представляет рейтинг самых мощных армий мира. Во время анализа учитывается порядка 50 показателей. Аналитики оценивали «ассортимент» вооружений, население, годное к военной службе, а также география, логистический потенциал, доступные природные ресурсы и уровень развития промышленности. В 2018 году в рейтинг вошло 136 стран.

Россия оказалась на втором месте (первое – США, третье – Китай). Численность нашей армии на момент исследования составляла 3 586 128 человек, включая военнослужащих запаса.  И по этому показателю Россия сильно уступала американским  и китайским вооруженным  силам. Военный бюджет российской армии составлял 47 миллиардов долларов и этот также намного меньше, чем у конкурентов. Зато  по количеству и качеству вооружений Россия  опережала КНР  и США... В распоряжении армии  в 2018 годунаходился 352 судна ВМФ, 3 914 самолетов (в том числе 818 истребителей), 20 300 танков. Кстати, именно по количеству  танков, самоходной артиллери и реактивных установок  Россия превосходит все страны в топ-25.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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