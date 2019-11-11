Зарплаты в рост. Международные эксперты назвали главные тренды на рынке труда в России

В течение последнего года в большинстве российских фирм вырос уровень заработных плат сотрудников, а фонд оплаты труда стал больше на 6,4% и обогнал инфляцию. Соответствующая информация содержится в исследовании международной аудиторской компании Ernst & Young (EY), В нем также говорится, что около четверти компаний собираются увеличивать штат своих сотрудников, и еще около трети готовы предложить своим работникам формат дистанционной занятости.

У кого больше

Исследование итоги которого оказались в распоряжении «Известий», показало, что больше всего (на 8%) выросли оклады топ-менеджеров компаний. А вот уровень зарплат среднего звена управления, рядовых сотрудников и вспомогательного персонала стали больше лишь на шесть процентов. Если говорить в целом, то всего за период с мая 2018 года по апрель 2019 года заработные платы выросли у 83% компаний, принявших участие в опросе EY. Вместе с этим уровень фонда оплаты труда в среднем увеличился на 6,4%.

Как отмечает профессор кафедры «Управление персоналом и психология» Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов, разрыву между зарплатами работников и высшего менеджмента способствует низкий МРОТ, который позволяет менеджменту экономить на фонде оплаты труда, понижая зарплаты сотрудникам и повышая себе. По мнению эксперта, чтобы избежать несправедливого распределения доходов, необходимо повысить МРОТ минимум на 13%, а оптимально - в два раза.

Быстрее инфляции

Как отмечают эксперты EY, в основе принимаемых решений об увеличении ежемесячного заработка в большинстве компаний (80%) лежит индивидуальный подход. При этом 48% также используют единый процент пересмотра для всех работников. В первом варианте уровень заработка за год вырос в среднем на 9%, во втором случае — на 5%. Вместе с этим, как выяснилось, практически все организации стремятся увеличить размер зарплаты своих работников в ближайший год.

Эксперты отмечают, что в фирмах, которые стали участниками опроса EY, рост фонда оплаты труда происходил быстрее инфляции. Согласно информации Минэкономразвития, ее уровень в апреле 2019 года составил 5,17%. При этом, до конца этого года тенденция, вероятно, будет сохраняться: в МЭР ждут, что соответствующие показатели будут снижены до 3–3,3% в декабре.

Если говорить о реальных заработных платах в целом по стране, то они показывали позитивную динамику: рост был зафиксирован на уровне 1,3% в первом квартале текущего года (в сравнении с прошлым годом). Этот факт, как пишут «Известия», подтверждается данными Росстата. Уровень номинальных начисленных заработных платы за этот же период увеличился на 6,5%.

Расширение штатов

Масштабных увольнений из-за замедления роста мировой экономики и роста рынка информационных технологий, как можно было ожидать, не ожидается. Как отмечают эксперты EY, сокращать штат сотрудников будет только 7% организаций. А вот увеличивать штат планирует 24% участников исследования. Отмечается, что это касается, как правило, производственного и административно-управленческого персонала.

Приглашать к сотрудничеству дополнительный персонал – тенденция вполне естественная, отмечает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. По словам эксперта, российская экономика уже оправилась от экономических шоков, которые наблюдались в 2014–2015 годах. Согласно прогнозам, компании находятся в ожидании рост прибыли по итогам 2019 года по сравнению с низкой базой предыдущих лет. В таком случае у них появиться возможность увеличить не только штат сотрудников, но и объемы производства.

Как серьёзную инновацию, меняющую ситуацию на рынке труда в России, эксперты воспринимают тот факт, что в течение последнего года до 28% увеличилось число фирм, которые предоставляют работникам формат дистанционного сотрудничества. Как отмечается, таких компаний все больше не только в IT сфере, но и производстве, девелопменте и даже логистике. Говоря о причинах такой тенденции, эксперты аудиторской компании EY называют развитие автоматизации компаний. В частности, у 93% фирм автоматизирован расчет заработной платы, кадровое администрирование — у 92%, оценка и подбор персонала — у 50% и 38% респондентов.