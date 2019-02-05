Зарплаты москвичей растут. А что в регионах?

Заработные платы россиян растут, особенно, когда речь заходит о жителях Москвы. Так, в прошлом году сумма среднего начисленного заработка в российской столице составила 80 881 рубль, о чем свидетельствуют данные Мосгорстата за период с января по ноябрь 2018 года. Этот показатель на 11,7% выше показателей за аналогичный период 2017 года.

«Традиции» столицы

В прошлом году средний размер заработной платы жителя Москвы вырос на 11,7% и достиг уровня порядка 80 тыс. руб. (80 881 рубль), о чем сообщили эксперты Мосгорстата. Как уточняется, больше всего размер заработной платы вырос у работников сферы здравоохранения и предоставления социальных услуг: эти специалисты получали в прошлом году в среднем по 83599 рублей – этот показатель выше на 27,7% (в сравнении с позапрошлым годом). Кроме этого, рост заработных плат наблюдался и у специалистов, занятых в области образования (порядка 84 тыс. руб., +22,2%) и информации и связи (более 118 тыс. руб., +21,7%).

При этом аналитики уже несколько раз отмечали, что зарплаты в российской столице традиционно выше, чем в других российских регионах, из-за более развитого рынка, минимального уровня безработицы и высокого уровня инвестиционной активности.

«Богатые» регионы

Однако в целом, как ранее сообщали эксперты, самые большие зарплаты – в Ямало-Ненецком автономном округе, Hенецком АО и на Чукотке. По итогам исследования выяснилось, что в Ямало-Hенецком автономном округе более 27% работников имеют зарплату порядка 100 тыс. руб. в месяц. А вот меньше всего получают в Дагестане, Карачаево-Черкесии и некоторых субъектах центрального федерального округа.

При этом, как неоднократно заявляли аналитики, как правило, большие заработные платы являются своего рода компенсацией, поскольку общий уровень цен в регионах-лидерах довольно высок. «Компенсируется» не только сама дороговизна потребления, но и потеря в плане комфорта и качества жизни, которые складываются по причине суровых погодных условий и удаленности от центральных регионов.

Что обещал министр

О том, что у россиян, занятых в работе бюджетных учреждений, вырастут заработные платы в 2019 году, ранее заявлял министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Чиновник обещал рост зарплат на 4,3%. В разговоре с «Российской газетой» он напомнил о требованиях по соотношению зарплат бюджетников из «майских» указов: врачей, учителей, а также социальных и научных работников – к средней по экономике в регионе.

Топилин заявил, что власти строжайше следят за сохранением данного соотношения. Для чего в 2019 году российские регионы получат из федерального бюджета для баланса еще 100 млрд руб. «Насколько будет расти средняя зарплата в регионе, настолько региональные власти должны будут увеличивать заработную плату этим категориям работников», – заверил Топилин.

О конкретных цифрах и точных суммах министр тогда говорить не стал, пояснив, что многое зависит от ситуации в конкретном регионе, так как в субъектах существуют свои схемы повышения. Если вспомнить о майском указе, то в нем говорится о том, что заработную плату бюджетников нужно проиндексировать, начиная с 1 октября на 4,3%.

Топилин дал обещание: «Но соотношение зарплаты «майских» категорий бюджетников со средней должно поддерживаться постоянно. И мы следим и будем следить за соблюдением пропорций в ежеквартальном режиме. Сбором данных занимается Росстат».

Хорошие прогнозы

Рост заработных плат прогнозировал и проректор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. По его словам, в 2019 году средний размер заработка может увеличиться на 4-6%, а, если говорить о более оптимистичном прогнозе, то на все 9%.

Если называть конкретные регионы России, то, по словам экспертов, с точки зрения перспектив относительно роста реальных заработных плат в этом году можно отнести Севастополь, Республику Крым в целом, Ленинградскую область, Республику Дагестан, Приморский край, Чеченскую Республику, Самарскую область, Кемеровскую, а также Алтайский край и Республику Саха (Якутия). Вместе с этим, как считает Зубец, инфляция может остаться под контролем и, не исключено, что ее уровень не превысит 4%.