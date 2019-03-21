Запретили русские книжки. Украина ввела новые санкции против России

Украина ввела новую порцию санкций против России. В этот раз Киев решил «наказать» ряд российских компаний, представителей бизнеса, а также депутатов и силовиков, которые причастны не только к инциденту в Керченском проливе, но также к строительству Крымского моста и проведению выборов в донбасских республиках ДНР и ЛНР. Новеллой в списке стало попадание в него крупнейших российских книжных издательств. При этом под санкциями оказались не только россияне. В общей сложности ограничения коснулись более 800 человек. Ранее список был утвержден в Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО).

Кто «попал»

В новом антироссийском санкционном списке, утвержденном президентом Украины Петром Порошенко, значится 294 юридических и 848 физических лиц. Соответствующий указ обнародован на официальных ресурсах президента Украины и СНБО. В списке – компании и лица, которые, как считают СНБО, «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины».

Вот несколько наиболее заметных имен, которые фигурируют в новом списке украинских санкций: спикер ГД РФ Вячеслав Володин, вице-премьер по ТЭК Дмитрий Козак, специальный представитель президента России Сергей Иванов, лидер ЛНР Леонид Пасечник, помощник президента России Андрей Фурсенко, бывший глава РЖД Владимир Якунин, начальник пограничного управления крымского ФСБ контр-адмирал Сергей Станкевич и другие.

В числе представителей бизнеса, попавших под санкции – главный исполнительный директора «Роснефти» Игорь Сечина, экс-совладельцы «Промсвязьбанка» братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, а также основатель инвестиционной компании Marshall Capital Константин Малофеев.

Компании и банки

В списке российских «санкционных компаний» – подрядчики по строительству Крымского моста, а именно: проектировщик моста через Керченский пролив «Институт Гипростроймост Санкт-Петербург», генподрядчик «Стройгазмонтаж», компания «Мостотрест», выступившая строителем Крымского моста, и так далее.

Продлены этим же указом и санкции против четырех банков, имеющих российский капитал. Напомним, что до этого ограничения были введены против Сбербанка, Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка, ВТБ Банка и БМ Банка.

Досталось и ряду крымских объектов. Так, в «черный список» Киева в числе прочих попали Центральный музей Тавриды, Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник, Бахчисарайский музей-заповедник. Плюс к этому ограничения коснулись российских издательств, таких как «Эксмо», «АСТ» и «Просвещение».

За что

В подписанном указе целый список пунктов, ставших поводом для введения санкций. Как пишет РБК, речь идет о тех, кто: принимал участие в процессе строительства моста через Керченский пролив; причастен к «вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров»;

организовывал и способствовал проведению «псевдовыборов» на территории Крыма, Донецкой и Луганской народных республик.

Санкции также введены против тех, кто «демонстративно нарушал украинское законодательство», которое касается посещения территории крымского полуострова; распространял издательскую «продукцию антиукраинского содержания», а также незаконно получил и использует музейное собрание, принадлежащее Украине.

Под санкции «попали» и граждане других государств – всего 50 представителей 14 стран. В частности, Южной Осетии, Абхазии, Греции, Испании, Австрии, Италии, Нидерландов, Бельгии, Бразилии и Германии – те, кто был наблюдателями на выборах в ЛНР и ДНР в ноябре 2018 года, которые на Украине считают «нелегитимными». Под санкциями против них подразумевается блокировка активов.

«Поправить результаты»

Одним из первых очередной «выпад» Киева прокомментировал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. В эфире радио Sputnik он напомнил, что президент Украины едва ли не каждый месяц объявляет о новых санкциях.

«Он как на эту дорогу встал, так он с этой антироссийской дороги свернуть и не может. Особенно если учитывать, что сейчас – заключительный этап предвыборной кампании, а результаты Порошенко в этой кампании, судя по социологическим данным – не очень убедительные, вот он и старается эти результаты поправить», – отметил Цеков.

Как считает сенатор, обращать внимания не такие выпады не стоит, поскольку политика против России – это основа президентства Петра Порошенко, отказаться от которой отказаться он уже не может. Тем не менее, русские книги на Украине теперь под запретом.