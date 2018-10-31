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Запрет на вывод капитала и блокировка активов. Россия вводит санкции против Украины

31 Октября 2018 63 0 Экономика
Запрет на вывод капитала и блокировка активов. Россия вводит санкции против Украины

Правительство России заканчивает работу над постановлением об экономических санкциях против Украины, которые будут введены в ответ на санкции Киева.. Уже известно, что российские санкции затронут 360 украинских компаний и порядка 50 физических лиц. Соответствующий документ в ближайшие дни подпишет премьер-министр России. После этого его официально опубликуют. По словам Дмитрия Медведева, санкции будут касаться тех, кто наносит ущерб России. Активизация работы над санкциями связана с президентскими выборами на Украине, которые пройдут в 2019 году.

«Интересные открытия»

В правительстве практически закончена работа над документом, которым кабинет министров введет меры экономического характера в ответ на санкции, которые ранее ввел Киев, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в правительстве. Ответные санкции коснутся примерно 360 компаний и еще более 50 физических лиц. По словам собеседника, в самое ближайшее время постановление подпишет премьер-министр Дмитрий Медведев.

О конкретных персоналиях пока не сообщается, однако, по словам собеседника, в антиукраинском списке «будет много интересных открытий для украинских граждан». При этом, как отмечается, ряд украинских деятелей, придерживающихся радикальных антироссийских взглядов, не прочь заработать на этих отношениях.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о введении ответных экономических мер из-за действий Украины. Несмотря на то, что он ввел санкции, ни одна из мер не была разработана. Вся работа легла на плечи правительства, которое в экстренном порядке принялось разрабатывать ограничения.

Ничего против украинцев не имеем

Премьер Медведев уточнил, что под санкциями окажутся украинские граждане и компании, которые наносят России ущерб. Введение мер будет означать блокировку активов лиц и запрет вывода капитала и поставок товаров с Украины. Вместе с этим он подчеркнул: санкции не заденут украинский народ в целом. Другими словами, воспользовался американской риторикой – политики США утверждают, что ничего не имеют против народа России, но то и дело «обрушивают» и «раздирают в клочья» экономику страны.

О том, что Россия не имеет ничего против обычных украинцев, заявлял и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва не видит украинский народ в качестве своего визави по каким-либо рестрикциям.

«Украинский народ был и остается братским народом для России, за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в ультранационалистических настроениях», – отметил Песков.

Тем временем на Украине…

Несколькими днями ранее руководитель исполкома украинской партии «Основа» Владимир Полочанинов выступил с заявлением о том, что антироссийские экономические санкции по своей сути являются неэффективными.

«Инструмент санкций против России является абсолютно неэффективным, мы смотрим на это уже четыре года», – заявил он, выступая в эфире NewsOne.

По словам бывшего депутата украинской Рады, ограничительные меры против России наносят ущерб европейской экономике. Что касается Украины, которая в первых рядах голосует за антироссийские санкции, то она сама теряет в несколько раз больше, чем Россия.

О том, что экономика Украины пребывает не в самом лучшем состоянии, сообщал и председатель правления энергетической компании «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев. Во время дискуссии «Экономика 2020» он заявил о том, что экономика страны в геометрической прогрессии ухудшает свои шансы на успешное развитие.

С чего все началось

На ответные санкции Россию подтолкнули действия Киева. В мае украинский президент дал ход решению СНБО, в котором говорится о расширении антироссийских санкций против физических и юридических лиц. Также документ продлил срок ограничительных мер, введенных годами ранее.

В частности, в 2016 году Порошенко поставил подпись под законом о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции «антиукраинского содержания» из России. Власти Украины считают, что таким образом стимулируется рынок печатной продукции, рассчитывая, что на прилавках будет больше украинских книг.

Годом ранее украинская Рада приняла заявление, где Россию признали «страной-агрессором», так как в Киеве считают, что Москва вмешивается в ее дела и является участником конфликта в Донбассе.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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