«Запрещенные санатории Крыма»: США расширили антироссийский санкционный список. Но есть ли в этом смысл?

8 ноября США объявили о расширении перечня санкций по Украине и Крыму. Черный список Вашингтона пополнили три физических и девять юридических лиц, в том числе два украинца. Примечательно, что санкции коснулись и крымских санаториев. Со своей стороны в России заявили, что подобные выпады Вашингтона стали только дополнительной рекламой для курортных комплексов полуострова.

Санкционные отели

Как сообщает пресс-релиз Минфина США, в санкционный список попали девять юридических лиц и три физических лица. Ограничения были введены против двух граждан Украины Александра Басова и Андрея Сушко и против россиянина Владимира Зарицкого.

Также санкции коснулись трех крымских санаториев и компании «Южный проект», принадлежащей банку «Россия» Юрия Ковальчука, купившего в конце 2017 года 100% акций знаменитого крымского завода шампанских вин «Новый свет». Всего в список попало девять организаций, в том числе санатории «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор».

Кроме этого, под санкциями оказался один из самых дорогих отельных комплексов Mriya Resort & Spa, а также его управляющая компания ООО «Гарант-СВ», юридическое лицо, конечным владельцем которого является Сбербанк. Минфин поясняет, что в этом отеле проходил Ялтинский экономический форум, целью которого является привлечение инвестиций в крымский регион.

Персональные санкции

В Минфине США поясняют, что данные санкции Вашингтон ввел «в ответ на продолжающуюся пагубную деятельность России и ее поведение по дестабилизации». Так, Андрея Сушко называют сотрудником ФСБ России – его подозревают в похищении и пытках крымско-татарского активиста, протестующего против присоединения полуострова к России. Вместе с этим имя этого активиста Минфин не назвал.

Что касается Басова, то его называют замминистра по госбезопасности ЛНР и обвиняют в том, что он использовал свое служебное положение, чтобы преследовать членов секты «Свидетели Иеговы». Вместе с этим, как заявляют в Минфине, он выполнял поручения Министерства безопасности ЛНР.

Что касается Владимира Зарицкого, то, как сообщает Минфин США, генерал-полковник в период с 2001-го по 2010-ый год возглавлял Ракетные войска и артиллерию России. Зарицкий является учредителем ООО УКИП, которое занимается строительством гостиничного комплекса со спа-центром неподалеку от города Ялта. На площади 20 гектаров пансионата «Жемчужина» планируется построить пятизвездочный отель, площадь которого будет составлять 12,7 тыс. квадратных метров.

Инвестировать в Крым нельзя

Также фигурантом «черного списка» Вашингтона стало «Агентство инфраструктурных проектов». Именно оно в феврале заключило с властями Севастополя соглашение, в котором речь идет о сотрудничестве для привлечения инвестиций в проект комплексного развития Балаклавской бухты.

Под ударом оказался и «КрымТЭЦ». Ее основали 18 апреля 2003 года, для того чтобы Крымский полуостров мог увеличить собственные генерирующие мощности. В состав компании входят Симферопольская и Камыш-Бурунская ТЭЦ, а также Сакские тепловые сети.

Внесение в санкционный список обозначенных предприятий означает, что гражданам США и американским компаниям запрещено вести с ними дела. Кроме этого, вся собственность данных компаний в юрисдикции США заморожена.

О планах расширить санкционный антироссийский список ранее объявлял спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер. В разговоре с представителями СМИ он пояснял, что Штаты вводят санкции против инвестиционных проектов, объектов приватизации и физических лиц, которые поддерживают интеграцию Крымского полуострова в состав Российской Федерации.

Спасибо за рекламу

В Крыму уже отреагировали на введенные санкции. По словам главы комитета парламента Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, включение в санкционный список крымских отелей – это отличная реклама, причем международного уровня. В разговоре с РИА Новости чиновник также отметил, что благодаря санкциям во всем мире популяризируется не только Крым, но и его гостинично-санаторные объекты.

То есть, новые санкции США не только не принесут никакого ущерба, но и помогут продвинуть крымские пансионаты на международный уровень. Зарубежным туристам будет очень интересно, против кого выступают США. «Ведь это значит, что там есть что-то действительно уникальное. Это высшая оценка качества нашим объектам оздоровления», – заявил Черняк.