Заполнили Европу газом. Как США борется с доминированием России на газовом рынке ЕС?

Потребление газа в странах Евросоюза растет, а собственная добыча сокращается. За этот растущий рынок Россия и США ведут ожесточенную борьбу, причем диаметрально противоположными методами. Российские партнеры предлагают качественное топливо по доступной цене. Американцы силовыми методами санкций пытаются помешать созданию инфраструктуры для транспортировки российского газа в Европу, чтобы расчистить рынок для своего СПГ.

Доли рынка

В отчете ЕК за третий 2019 отмечается, что в странах ЕС потребление газа выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а внутренняя добыча газа за год упала на 9% -до 25 млрд куб. м.

Чтобы удовлетворить свои потребности, Европа импортировала 86 млрд куб. м газа, в том числе 23,2 млрд куб. м - сжиженного природного газа. Импорт СПГ увеличился на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Еврокомисссия признала, что в этом году Россия поставила в страны Евросоюза 45% всего импортного трубопроводного газа.

Второй крупный поставщик – Норвегия, на долю которой приходится 26%.

Министр энергетики РФ Россия Александр Новак заявил, что доля России в поставках в Европу СПГ (около 12–13 млн т на сегодняшний день) достигла 20%, в то время как доля США составила около 13%.

И останавливаться на достигнутом никто не собирается. Рядом с крупнейшими месторождениями газа в Арктике Россия строит заводы по сжижению газа, а на своих судоверфях - газовозы, способные без ледоколов проходить по Северному морскому пути хоть в Азию, хоть в Европу.

Что касается поставок российского трубопроводного газа, то пока что основным маршрутом остается Украина.

Хотя украинский транзит, по данным ЕК в третьем квартале 2019-го снизился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что через территорию Украины прошло около 43% всех поставок из России (около 17 млрд куб. м).

Но с севера и с юга в Европу одновременно тянутся новые нити газопроводов.

Это «Северный поток - 2» общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа и «Турецкий поток» общей мощностью около 32 миллиардов кубометров.

Российская сторона неоднократно заявляла, что оба потока являются коммерческими и конкурентными проектами и не предполагают прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

Но все понимают, что при наличии альтернативы с Украиной будут работать на других условиях.

А «наступление» России на газовый рынок ЕС категорически не устраивает США.

20 декабря вместе с принятием собственного оборонного бюджета Соединенные Штаты ввели санкции в отношении европейских компаний, участвующих в строительстве российских газопроводов. Как объявил Вашингтон – ради «защиты» европейской энергетической безопасности.

На случай газовой войны

Очевидно, что в Европе предполагали подобный ход развития событий. И еще осенью стали запасаться газом впрок. Причем преимущественно – российским газом.

Импорт газа в ЕС существенно превышал потребление. По данным ЕК, в третьем квартале голубое топливо активно закачивалось в газохранилища стран Евросоюза, суммарный объем которых составляет около 100 млрд куб. м.

Уже к концу сентября европейские хранилища были наполнены на 97%. Это рекорд за последние восемь лет.

И такая «запасливость» вполне уместна в сложившейся ситуации, когда транзит газа через Украину несколько месяцев находился «в подвешенном состоянии», а США всеми неправдами пытаются лишить Россию альтернативных путей транспортировки газа в Европу.

Мнение самого Евросоюза по этому поводу американцев традиционно не волнует и не мешает действовать вопреки старой русской поговорке «насильно мил не будешь».

США открыто заявляют, что готовы «решить газовый вопрос в Европе» за счет поставок своего сжиженного газа.

Поставки американского СПГ в Европу и без того за последние два года президентства Трампа увеличились вдвое – с 4-5 до 9 миллионов тонн. Но, как говорится, аппетиты растут во время еды.

И неважно, что европейцам гораздо выгодней покупать даже сжиженный российский газ, не говоря уж о трубопроводном, который на 30−40% дешевле американского по причине более удобной логистики и отсутствия дополнительных затрат на регазификацию.

Реакция Евросоюза

Германия до последнего пыталась остановить вступление в силу американских санкций против "Северного потока - 2".

На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин категорически против экстерриториальных санкций США и намерен "решительно обсуждать" вопрос о мерах Вашингтона против "Северного потока-2".

Прозвучали слова и о «недобросовестной конкуренции». Ранее председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что правительство Германии должно потребовать от Евросоюза установить пошлины в отношении американского СПГ в случае введения США санкций против российского газопровода.

Ничего такого ЕС пока что не сделал и вряд ли решится.

Хотя здесь отчетливо понимают, что США ведет «игру без правил», чтобы максимально вытеснить с европейского рынка российский трубопроводный газ, заменив его своим сжиженным.

Швейцарская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб российского газопровода испугалась американских санкций и прямых угроз американских сенаторов, вывела свои корабли из Северного моря.

До этого несколько месяцев Дания под беспрецедентным давлением и надуманными предлогами не выдавала разрешение на прокладку труб в своих территориальных водах. Но в конце концов сдалась.

Очевидно, что американские санкции, под которые помимо швейцарцев попадают итальянская Saipem, компании из Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии и Швеции, задержат завершение строительства как минимум до лета 2020 года. Россия потеряет время и понесет дополнительные затраты. Но у нее есть собственные суда-трубоукладчики и другое оборудование для завершения морского участка газопровода.

Остановить «Северный поток – 2» все равно не получится .

Глава российского МИДа Лавров пообещал, что его достроят «в самое ближайшее время».

"Этот проект носит стратегический характер, в нем заинтересованы европейские страны, европейские и российские компании. Это коммерческий проект, очень выгодный всем", - подчеркнул российский министр энергетики Новак.

Ответ Турции

«Турецкий поток» остановить тем более невозможно, ведь еще в марте этого «Газпром» полностью завершил работу на линейной части газопровода через Чёрное море, соединив его морскую и прибрежную секции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сразу же заявил, что США получат зеркальный ответ от Анкары в случае введения санкций в отношении строителей экспортного газопровода, а также назвал американскую политику «полным нарушением наших прав» и «насилием над турецким народом».

«Против их санкций, конечно, будут и наши контрсанкции. Мы не племенное государство. Пусть делают шаги хоть по С-400, хоть по F-35 — эти вопросы закрыты», — заявил турецкий лидер, отметив, что в ответ на санкции может даже закрыть для США авиабазу Инджирлик, которая использовалась американцами в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.

Никто не собирается отменять запуск «Турецкого потока». Реджеп Эрдоган по-прежнему ждет Владимира Путина в Стамбуле 8 января 2020 года, чтобы вместе дать старт прокачке российского газа через Черное море в Турцию и в Европу.

Украинский транзит

Практически одновременно с введением американских санкций Россия и Украина наконец-таки договорились о транзите газа с 1 января 2020 года.

Это было компромиссное решение. Изначально Россия хотела продлить контракт на один год, а ЕК и Украина настаивали на новом десятилетнем контракте.

В итоге «Нафтогаз Украины» и «Газпром» договорились о пятилетнем контракте на транзит газа по территории Украины.

Согласно этому договору в первый год минимальная прокачка должна составить 65 млрд кубометров газа, а в последующие четыре года - по 40 млрд кубометров.

Россия согласилась выплатить Украине до конца 2019 года 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Но согласно заключенному договору новые взаимные судебные иски «Нафтогаза» и «Газпрома» должны быть отозваны.

При этом украинские политики умалчивают о том, что никто не освободит Украину ранее взятых обязательств по приобретению дорогого американского СПГ, который этой осенью уже был доставлен на терминалы в Польше.

На благо Европы

В целом складывается такая картина – Украина будет транспортировать в Европу российский трубопроводный газ и его же потреблять для своих нужд. Но платить при этом будет за дорогой сжиженный газ из США.

В выигрыше окажутся только европейцы, которые в полном объеме получат более дешевый продукт «Газпрома».

А если даже Европа, которая нарастила свои регазификационные мощности до 200 млрд куб. м в год, пожелает заменить весь трубопроводный газ «Газпрома» на СПГ, то и здесь Россия ей поможет.

Как сообщает РБК, уже в 2019 году Ямал-СПГ продал 17,2 млн т сжиженного газа и 81% из них - европейским потребителям.

Больше всего российского СПГ купили Франция (4,7 млн т), Нидерланды (2,8 млн т), Великобритания (2,2 млн т) и Испания (2 млн т), до которых пока не дотянулись российские газопроводы.

«Газпром» в этом году поставил в Европу 188,1 млрд куб. м газа, при этом поставки во Францию и Нидерланды выросли соответственно на 9,1% и 36,9%.

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