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Запад признал Россию высотехнологичной державой и другие новости среды

6 Марта 2019 116 0 События и факты
Запад признал Россию высотехнологичной державой и другие новости среды

IT-технологии являются главным успехом экономики России, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Это обусловлено тем, что российские школы еще со времен СССР прекрасно преподают математику, закладывая условия для подготовки отличных программистов. По мнению журнала, подтверждению этому является то, что российские интернет-компании, в частности такие как «Яндекс» и «Мэйл.ру», сдерживают американских конкурентов. Издание подчеркивает, что ни в одной европейской стране не удалось построить IT-концерны, способные конкурировать с американскими компаниями.

«Microsoft» утверждает, что российские компании являются лидерами по внедрению Искусственного Интеллекта (ИИ), обгоняя США и Европу, передает РБК.

Владимир Путин назвал «принципиально важным» обеспечение 6% ставки по ипотечным кредитам для семей, имеющих двух и более детей. Он напомнил, что государство субсидирует процентную ставку по ипотечным кредитам для названной категории граждан, если она превышает 6%, сообщает ТАСС. Инициатива выглядит благородно, но касается небольшого процента семей и еще меньшего процента граждан.

4% достигнет инфляция к концу года, прогнозирует ЦБ. В первом полугодии она несколько повысится, но потом будет снижаться. Тем не менее, участники финансового рынка не рискуют прогнозировать долгосрочные оценки уровня инфляции в стране, передает ТАСС.

2 тыс. руб. или около того придется заплатить за проезд по скоростной автомобильной трассе «М-11» (протяженность 669 километров), которая свяжет Москву и Санкт-Петербург. Радость наступит в этом году, сообщают РИА Новости.

Обновился рейтинг российских миллиардеров в 2019 году, сообщает Forbes. Самым богатым россиянином стал Леонид Михельсон, совладелец «Новатэка» и других компаний. В мировой рейтинге он занял 32 место. Его состояние оценивается в 24 млрд долларов. Далее следуют Владимир Лисин (НЛМК), Вагит Алекперов (Лукойл) и прочие российские бизнесмены. Десятку богатейших людей страны замыкает Роман Абрамович с 12,4 млрд долларов.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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