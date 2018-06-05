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ИЗМИР

«Замороженные дочки». «Нафтогаз» арестовал голландские активы «Газпрома»

5 Июня 2018 1833 0 Тренды События и факты
«Замороженные дочки». «Нафтогаз» арестовал голландские активы «Газпрома»

Решением Стокгольмского арбитража в Голландии были арестованы активы «Газпрома» по иску украинского «Нафтогаза» на 2,6 млрд долларов. Это произошло, даже несмотря на то, что российская компания оспорила данное решение. Вместе с этим юристы уверены, что арест дочек никак не поможет «Нафтогазу» добиться от «Газпрома» выплат. Однако, похоже, что украинская сторона считает иначе: в государственной компании уже практически празднуют победу над российским газовым гигантом.

Уверенность «Нафтогаза»

Ходатайство «Нафтогаза» суд решил удовлетворить, арестовав долю «Газпрома» в голландских дочерних компаниях и задолженности этих «дочек». Сообщение об этом появилось на сайте украинской компании. Сами ходатайства были поданы в рамках решения Стокгольмского арбитражного суда, которое было вынесено еще в конце февраля. Согласно данному решению, «Газпром» должен произвести «Нафтогазу» выплаты на сумму 2,56 млрд долларов за недопоставку объемов газа по транзиту.

Вместе с этим, как говорится в сообщении украинской компании, шесть из семи «голландских дочек» отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Даже несмотря на то, что ходатайства были удовлетворены в суде. Вместе с этим в «Нафтогазе» считают, что это никаким образом не скажется на аресте. Как заявил глава компании Андрей Коболев, планируется использовать «все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться выполнения решения «Газпромом».

Также «Нафтогаз» сообщил, что компания стала инициатором изъятия и других активов «Газпрома», в том числе доли в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Откуда взялись 2,56 млрд долларов

Напомним, что в декабре и феврале Стокгольмский арбитраж принял решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза». Разбирательство было связано с контрактами на поставку и транзит газа.

В декабре в Стокгольмском арбитраже были пересмотрены условия, оговоренные в действующем контракте до 2019 года. Контракт был заключен между российской и украинской компаниями на поставку газа. В итоге обязательства «Нафтогаза» по закупке российского газа на условиях «бери или плати» были снижены до уровня 4 млрд куб. м в год, и цена топлива была привязана к его стоимости на одном из европейских хабов. Также украинская сторона должна была выплатить «Газпрому» 2,07 млрд долларов.

В следующем решении арбитража, о котором сообщалось в феврале 2018 года, удивило «Газпром». Транзитный контракт суд решил практически не изменять и обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» сумму 4,63 млрд долларов. Согласно всем расчетам «Газпром» «остался должен» украинской стороне 2,56 млрд долларов.

В «Газпроме» уже подали апелляцию. Российская компания требует, чтобы решение суда по транзитному контракту было полностью отменено.

Премия за «победу»

Примечательно, что Украина настолько осталась довольна решением суда, что в правлении «Нафтогаза» решили выписать себе премии за то, что компания «выиграла суд у «Газпрома». Сообщается, что в общей сложности правление компании получит премии на сумму 45,6 млн долларов.

Вероятно, достаточно большая премиальная сумма не скрывалась. Глава украинской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, узнав об этом, заявила: «Это беспрецедентно, когда на пять человек выделяется 1,2 млрд гривен (около 46 млн долларов) какой-то неизвестной премии, а они к тому же хотят повысить уровень тарифов на газ на 60-70%». «Почему мы в Верховной раде не принимаем постановление о немедленном освобождении главы «Нафтогаза» Андрея Коболева и почему мы не рассматриваем постановления правительства, устанавливающие такие цены на газ?» – выразила свое возмущение Тимошенко.

Что ждет «Газпром»?

Комментируя факт ареста зарубежных активов «Газпрома», ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил дальнейшие перспективы российской компании в этом направлении. По его словам, самым негативным может оказаться сценарий, при котором акции попытаются продать, а вырученные деньги отдать украинской компании. То есть, в любом случае, как убежден эксперт, «Нафтогаз» не сможет заполучить в собственность эти акции.

«И эти акции могут продать на аукционе и, соответственно, получить живые деньги и их передать. А единственным покупателем в случае аукциона этих акций, скорее всего, будет сам «Газпром», поэтому, как ни крути, тут даже в самом худшем сценарии эти активы останутся в руках у «Газпрома», – считает эксперт.

Что касается проектов «Северный поток» и «Северный поток-2», то, по словам Юшкова, они будут работать. «Нафтогаз» пытается предпринять против этих газопроводов какие-то шаги, однако заблокировать их все равно не получится.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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