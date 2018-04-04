Залили дружбу бетоном. Зачем Путин приехал в Анкару 471 1 Тренды Политика

Впервые после выборов президент Владимир Путин осуществил зарубежный визит. Пунктом его назначения стала Турция, где с 3 по 4 апреля в рамках седьмого заседания Совета сотрудничества высшего уровня проходит встреча глав России, Турции и Ирана. Само мероприятие стало главным информационным поводом в Анкаре.

Кони, выстрелы и энергоблок

В Анкаре тщательно готовились к приезду российского лидера. Город украсили национальными флагами России и Турции, демонстрируя ценность и важность отношений двух стран. Приезд Владимира Путина стал грандиозным событием. Российского лидера встречали со всеми фееричными почестями: кортеж президента передвигался в сопровождении конной гвардии, а на площади дворца президента Турции дали 21 пушечный выстрел. Уже в самом дворце Путина ждал караул и целый оркестр, исполнивший гимны России и Турции.

Во время торжественной церемонии на той же дворцовой площади турки включили трансляцию заливки бетона первого энергоблока АЭС «Аккую» (благодаря этому проекту электричеством будет снабжаться вся Турция). Тонкость в том, что контрольный пакет акций этой АЭС будет у российских компаний, остальное будет принадлежать внешним инвесторам. Главная особенность «Аккую» состоит в ее модели «строю-владею-эксплуатирую». Это значит, что российские компании будут не только вкладывать в нее деньги, но также эксплуатировать и управлять проектом.

«Мы присутствуем не только при сооружении первой турецкой электростанции, но и создаем основу новой отрасли в Турции», – отметил на церемонии Путин.

Радость Эрдогана

Президент Реджеп Тайип Эрдоган был польщен тем, что Владимир Путин выбрал именно Турцию для своего первого заграничного визита после переизбрания. Глава республики считает, что этот факт демонстрирует высокий уровень отношений между двумя странами. О чем он и сказал во время совместной пресс-конференции с российским лидером.

«Выбор Турции как первой страны, в которую господин Путин совершил свой первый после переизбрания президентом визит, обрадовал нас. Это лучший показатель высокого уровня, которого достигли наши отношения», – заявил Эрдоган. Отметив, что политический диалог между Турцией и Россией продолжается.

Собственно, личная встреча лидеров продолжалась во дворце около полутора часов. Заседание российско-турецкого совета сотрудничества высшего уровня началось после нее. О встрече тет-а-тет пока не сообщается никаких подробностей.

Без проблем

На пресс-конференции Путин кроме ключевых вопросов, которые были затронуты на встрече (двусторонние соглашения, взаимодействие в военной сфере, сирийский вопрос и даже «дело Скрипалей») отметил, что Москва и Анкара «очень конструктивно развивают двусторонние отношения». Это, по словам президента РФ, отражается на итогах торгово-экономической деятельности и в темпах реализации крупных проектов, в частности, в «Турецком потоке» и атомной энергетике.

Вообще, Путин убежден, что Турция для России – это приоритетный и надежный партнер. «Это касается и соблюдения наших договоренностей по целому ряду крупных региональных проблем, с которыми мы сталкиваемся и в разрешении которых мы заинтересованы», – заявил глава России.

«Я не вижу на сегодня никаких проблем, которые бы мешали дальнейшему развитию отношений с Турецкой Республикой», – заключил российский лидер.

Как Эрдоган «увел девушку» у Путина

Забавный инцидент произошел во время фотосессии около дворца главы Турции, участниками которой были президенты и представители обеих стран. Перед началом фотосъемки Эрдоган решил «увести» девушку у Путина.

Участники съемки выстроились в шеренгу. Руководил процессом построения лично сам Эрдоган. В какой-то момент он увидел, что около него стоят одни мужчины, а возле Владимира Путина – сразу три представительницы прекрасного пола. Эрдоган попросил одну из них «перейти на его сторону», что и произошло: одна из женщин встала от него по правую руку. После этого президент Турции дал фотографу команду начать съемку.