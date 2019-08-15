Закупайте и поддерживайте. Бизнес-омбудсмен предложил покупать для государственных нужд только российское

В правительство России переданы подготовленные аппаратом уполномоченного по правам предпринимателей предложения по развитию системы государственных контрактов в целях стимулирования закупок российской продукции. Речь идёт о30-процентном авансированиизакупок, о запрете на «смешивание лотов», о введении временных ежегодных квот на закупку товаров, произведенных в России. Эксперты полагают, что такие преференции для российских производителей могут оказаться палкой о двух концах - дать как стимулразвиваться, так и повод расслабиться, руководствуясь принципом «все равно купят».

Меры поддержки

Как сообщает «Коммерсант», проекты документов о поддержке российских производителей посредством государственных закупок их продукции бизнес-омбудсмен Борис Титов направил Дмитрию Медведеву и вице-премьеру Юрию Борисову.Минфин и Минэкономики России пока никак не прокомментировали эти предложения.

А в аппарате бизнес омбудсмена считают, что сегодня российская продукция остаётся «за бортом» госзаказа из-за некоторых манипуляций организаторов тендеров. Так в документах о закупке могут быть указаны завышенные характеристики, свойственные только импортной продукции. Чтобы изменить ситуацию, предлагается внести поправки в закон о госзакупках (ФЗ-44) и принять постановление Правительства РФ.

Авансы и квоты

В частности, предлагается выдавать аванс в размере не менее 30 процентов от цены контракта при закупках российской продукции. Это правило должно распространяться на товары, в отношении которых введен запрет или ограничения в части закупок иностранной продукции. Кроме того, бизнес- омбудсмен предлагает запретить заказчикам включать в один лот товары, в отношении которых введены подобные ограничения, наряду с товарами без ограничений. Также предлагается вести мониторинг страны происхождения товаров и на его основе оценивать эффективность мер по выбору для госзакупок российских товаров.

Кроме того, аппарат уполномоченного по правам предпринимателей подготовил проект постановления правительства о введении на ближайшие два года квот по закупке российской продукции. Предполагается, что в 2020 году квота составит 15% от годового объема закупок, а в 2021 году – 30 процентов. И это без учета закупок для обеспечения обороны и безопасности государства, а также без закупок сооружений и строительных работ.

Мнения экспертов

По словам руководителя экспертного центра при бизнес-омбудсмене Анастасии Алехнович, установление квоты — это только первый шаг к созданию условий для развития высокотехнологичных производств в России. Помимо госзакупок, которые, конечно, дают предприятиям надёжный сбыт и средства для развития, необходимо увеличить доступность финансовых ресурсов на инвестиционные цели, предоставить налоговые льготы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Руководитель аналитического центра «Интерфакс-ProЗакупки» Георгий Сухадольский считает, что обязательное авансирование должно быть выборочным – на закупку материалов и только для проверенных поставщиков, которые не сбегут, получив аванс. Но в любом случае это усложнит администрирование госзаказа.

Закупки с эскроу-счетами

Борис Титов не видит особых сложностей не боится нагрузить чиновников дополнительной работой. Он предлагает использовать в госзакупках механизм эскроу-счетов, аналогичный тому, который уже используется в жилищном строительстве. Он видит в этом способ решить проблему затягиванием оплаты за поставленные для государственных нужд товары со стороны заказчиков. Ранее эту идею Дмитрий Медведев поручил проработать кабмину. В Минэкономики “Ъ” рассказали, что уже представили соответствующий доклад в Правительство России.

Обсуждается два варианта применения эскроу-счетов: через уполномоченные банки или же через казначейство и решено «отработать конкретные механизмы совместно с казначейством».