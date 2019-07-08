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Задействовать резервы. Власти и предприниматели ищут пути стабилизации цен на бензин

8 Июля 2019 300 0 Экономика
Задействовать резервы. Власти и предприниматели ищут пути стабилизации цен на бензин

В результате налогового маневра в российской нефтяной отрасли России, ожидаемо произойдет изменение розничных цен на бензин. В среднем стоимость топлива в этом году будет составлять 48,36 рубля за литр, а в 2024 году — 51,41 рубля за литр. Эта информация содержится в докладе «Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития», который подготовили аналитики Института Гайдара и РАНХиГС. Однако бизнесмены не разделяют оптимизм ученых по поводу роста цен и предлагают уже использовать запасы Росрезерва для стабилизации ситуации на топливном рынке Дальнего Востока.

Цена маневра

Эксперты отмечают, что  окончание налогового маневра подразумевает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть, а также повышение ставки НДПИ. Аналитики рассчитали  возможный эффект от  этих мер. Так, прирост суммарных поступлений в бюджет в текущем году будет составлять 0,49% ВВП, а к 2024 году этот показатель достигнет 3,49% ВВП. Но предприниматели  считают, что «побочным эффектом» этого прироста  может стать  рост цен  на  бензин и дизтопливо на оптовом и розничном рынках.

Как ранее писал News.ru, глава РТС (Российский топливный союз) Евгений Аркуша выступил с предложением для антимонопольной службы (ФАС) принять меры по стабилизации ситуации на рынке Дальнего Востока. Он считает, что снижению стоимости топлива поможет продажа некоторого объема запасов Росрезерва в ходе публичных торгов. По его словам, в резерве – керосин, дизтопливо двух сортов и бензин АИ-80 и АИ-92. Также, как считает Аркуша, следовало  бы продлить действие соглашения нефтяников и правительства о сдерживании стоимости бензина.

Шесть мер

Свои идеи глава РТС обозначил в письме, которое было направлено замруководителя ФАС Анатолию Голомолзину. Как сообщает  РБК, в послании антимонопольщикам он предлагает шесть мер, которые помогут стабилизировать топливный рынок Дальнего Востока. На этой территории работают только два крупных завода - Комсомольский НПЗ «Роснефти» и Хабаровский НПЗ «Нефтегазхолдинга», которым  владеет бывший глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов. В начале июля в регионе ухудшилась ситуация c ценами на топливо. Это  случилось после того как закончилось действие соглашения правительства и нефтяников.

Одна из предложенных Голомолзину  мер, связана с предложением о продаже на публичных торгах части запасов топлива Росрезерва. Старые запасы резерва со строгой периодичностью реализуются на закрытых торгах и заменяются новыми. «В период освежения запасов госрезерва предлагаем  осуществлять для предприятий нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории округа, продажу моторного топлива с комбинатов [Росрезерва], находящихся на территории ДФО, посредством публичных торгов через территориальное управление ФАС», — цитирует РБК письмо Аркуши.

Комментируя ситуацию , глава Приморского топливного союза и совладелец сети АЗС «Октант» в Уссурийске Владимир Чирсков отметил, что в запасах Росрезерва действительно есть керосин, дизельное топливо летнего, зимнего сортов и бензин АИ-80 и АИ-92. По его словам, срок годности подобных нефтепродуктов – пять лет. И по этой причине их периодически нужно «освежать». Для  этого госструктуры в ходе закрытых торгов продают старые объемы с разных комбинатов примерно по 10 тыс. тонн в год в каждом регионе, а затем по

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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