Зачем в России продлили до середины лета заморозку цен на бензин и дизельное топливо?

Сегодня вступило в силу Решение Правительства России о продлении до 1 июля 2019 года договоренностей с нефтяниками. После этого должен действовать новый механизм сдерживания цен.

История вопроса

Стоимость бензина и дизельного топлива в России будет оставаться на прежнем уровне еще три месяца. Решение продлить ряд договоренностей с нефтяниками было принято на прошлой неделе российским правительством. После этого, вероятно, речь будет идти о новом механизме, благодаря которому внутренний рынок будет гарантированно обеспечен топливом. Однако, стоит отметить, что не все нефтяники рады подобному соглашению.

Как напоминает ТАСС, идея заморозить стоимость топлива пришла после того, как на фоне высокой волатильности нефтяных котировок в 2018 году случился резкий рост бензина. После этого, в ноябре правительство и нефтяники пришли к соглашению: зафиксировать уровень цен на бензин и дизель в мелком опте и увеличить на 3% поставки на внутренний рынок. Тогда договорились о том, что «заморозка» будет действовать до 31 марта. За этот срок и должна была появиться концепция альтернативного механизма. Однако за несколько дней было решено продлить соглашение до 1 июля.

Зачем продлили

Необходимость в продлении договора объясняется тем, что новый механизм - лицензирование экспорта, который создается на смену заморозке, должен будет пройти процедуру согласования с соседями по единому таможенному союзу. При этом, как ранее пояснял глава Минэнерго Александр Новак, собственно лицензирование экспорта «не предусматривает никаких искусственных ограничений на вывоз нефти и нефтепродуктов, но подразумевает обязательства экспортеров по поставкам на внутренний рынок».

Если говорить о том, как отразится подобный процесс на конечном потребителе, то продление соглашения означает, что стоимость розницы на бензин и дизель могут изменяться в пределах инфляции: на 4,7-5,2%. А вот для самих нефтяников соглашение значительно увеличивает потери, которые происходят в рамках налогового маневра. Так, оценивая ситуацию, глава «Лукойла» Вагит Алекперов рассказал, что за период с января по февраль уровень потерь от поставок топлива на внутренний рынок составил 50 миллиардов рублей.

Неэффективный демпфер

Однако некоторые игроки нефтяной отрасли и вовсе раскритиковали меры, которые предусматривает правительство, пытаясь стабилизировать рынок. В частности, глава «Газпром нефти» Александр Дюков, на встрече с представителями СМИ, откровенно выразил свои сомнения в «правильности» предпринимаемых мер и дальнейших планов так называемого лицензирования экспорта: «Насколько эффективно эти инструменты работают, мы с вами увидели в первом квартале. Неэффективный демпфер плюс соглашение, которые заставило нас «залить» рынок, привело к тому, что нефтеперерабатывающие предприятия получили убытки, и производство бензинов стало просто нерентабельным».

Несмотря на то, что принципиальное решение о продлении соглашения уже принято, российские власти обещают, что механизм демпфера, по которому нефтяники несут убытки, будет все-таки скорректирован. Так, вице-премьер Дмитрий Козак, который курирует в правительстве вопросы ТЭК, дал обещание, что уже первого апреля пройдет совещание, во время которого планируется обсудить источники финансирования для тех самых компенсаций, на которые рассчитывают нефтяники. Плюс ко всему, планируется скорректировать в сторону уменьшения нормы объемов поставок на внутренний рынок.

Напомним, что в договоренностях, о которых речь шла выше, принимают участие десять крупнейших игроков нефтяного рынка РФ: «Роснефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Русснефть», «Газпром нефть», «Новый поток», «Нефтегазхолдинг», а также «Лукойл», «Таиф-НК» и «Татнефть».