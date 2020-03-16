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«Зачем же отрезали Беларусь?» Россия закрыла границу с союзным государством

16 Марта 2020 944 0 Политика
«Зачем же отрезали Беларусь?» Россия закрыла границу с союзным государством

Российское правительство закрыло границу с Белоруссией для перемещения людей. Такое решение в рамках мер борьбы с распространением коронавируса озвучил премьер-министр Михаил Мишустин. В Минске встретили новость негативно – президент соседней страны Александр Лукашенко заявил, что Россия «полыхает от коронавируса» и задал вопрос, «кто от кого должен закрываться?»

Решение принято

  • По словам премьер-министра Мишустина, власти «последовательно, в зависимости от развития пандемии» закрывают границы России. Сначала граница была перекрыта с Китаем, затем с другими странами Азии, которые столкнулись с эпидемией. На сегодняшний день приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей и Норвегией. Дошла очередь и до Белоруссии (поскольку Украина самоизолировалась).
  • Помимо сухопутной границы Россия ограничила авиасообщение с европейскими странами, пораженными коронавирусом. Кроме этого, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией и Украиной.
  • Частичное закрытие границы с Белоруссией в правительстве объяснили «упреждающим шагом» против массового распространения коронавирусной инфекции.
  • Ограничение не затронет продовольственные и прочие поставки из Белоруссии. В комитете по делам СНГ Госдумы заявили, что в принимаемых мерах нет ничего «враждебного или оскорбительного».
  • Эксперты отмечают, что в Белоруссии есть случаи заражения коронавирусом. Более того, через Минск летает большое количество транзитных рейсов из европейских государств.
  • По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), Россию в прошлом году посетило 440 тыс. граждан Белоруссии. При этом пограничный контроль между странами отсутствует.
  • В Минске ответных мер власти не приняли, заявил представитель Государственного погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

Лукашенко негодует

  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что «телодвижения в направлении коронавируса» резко отразились на экономике. «Дошло до того, что наша родная Россия – подчеркиваю – закрыла границу с Беларусью», – сказал Лукашенко.
  • По его словам, России следует закрывать страну по регионам: отделить Дальний Восток, Сибирь, Урал и Кавказ. «Россия огромная, полмира. Зачем же отрезали Беларусь от России, не подумав о последствиях?»
  • Лукашенко также выразил уверенность, что «Россия вся полыхает от коронавируса», и по этой причине вопрос о том, «кто от кого должен закрываться», является риторическим.
  • Глава Белоруссии заявил, что в свое время стране удалось преодолеть предыдущие вспышки различных болезней, поэтому «переживет и этот». После чего глава страны похвалил жителей Белоруссии за адекватную реакцию на коронавирус, а также обратился к ним с призывом не скупать лекарства и средства защиты, а также соблюдать меры предосторожности.
  • Со своей стороны пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков отметил, что каждое государство имеет право предпринимать те меры, которые считает необходимыми в плане «противодействия распространению [коронавируса]», а также для защиты здоровья граждан своей страны». «Рассчитываем на понимание наших партнеров, тем более нашего ближайшего партнера и союзника», – подчеркнул Песков.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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