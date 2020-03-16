«Зачем же отрезали Беларусь?» Россия закрыла границу с союзным государством 944 0 Политика

Российское правительство закрыло границу с Белоруссией для перемещения людей. Такое решение в рамках мер борьбы с распространением коронавируса озвучил премьер-министр Михаил Мишустин. В Минске встретили новость негативно – президент соседней страны Александр Лукашенко заявил, что Россия «полыхает от коронавируса» и задал вопрос, «кто от кого должен закрываться?»